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Teknoloji

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Malezya'daki fuara katılan yerli firmalara övgü

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Şahin, dünyanın en büyük savunma fuarlarından biri olarak gösterilen 17. Defence Service Asia (DSA)-National Security (NATSEC) Asia 2022 Fuarı'na Türk şirketlerinin damga vurduğunu söyledi.

İdris Sülün   | 04.04.2022
ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekilinden Malezya'daki fuara katılan yerli firmalara övgü

Kuala Lumpur

DSA-NATSEC 2022 fuarına katılın ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Musa Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin savunma sanayisinde geldiği noktadan gurur duyduklarını ve bunun dünya genelinde karşılık bulmaya başladığını belirtti.

Şahin, "Fuarlar tabii ki de ilişkiler açısından önemli. Şahsi çabalar ne düzeyde olursa olsun, dışarıda bir olmak, beraber olmak, bir iş birliği içinde olmak çok önemli. Sadece özel şirket ya da vakıf şirketi ya da devlet değil, hep beraber bir bütün olarak yaklaşırsak çok iyi bir noktaya geleceğiz. Gerçekten bu fuarda çok iyi bir ivme yakalandı ve Türk şirketleri DSA-NATSEC fuarına damga vurdu diyebiliriz." dedi.

Onlarca yerli firmanın fuarda sağladığı görünürlükle halihazırda Malezya ile ciddi ilişkilerini daha da ileriye taşıdığını ve somut hale getirdiğini dile getiren Şahin, "Özellikle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayiindeki başarısı buradaki savunma endüstrisi profesyonelleri ve bürokratların da dikkatini çekmiş, dolayısıyla bu bizim için gurur verici." ifadesini kullandı.

Şahin, tüm yerli firmaların stantlarını gezme fırsatı bulduğunu, sadece kamu şirketleri değil, özel şirketlerden de dünya çapındaki firmaların Malezya'ya gelerek ürünlerini sergileme fırsatı bulduğunu dile getirdi.

ROKETSAN'ın fuarda özellikle Malezya'nın ihtiyacı olabilecek daha çok deniz ve tanksavar sistemlerini sergilemeye öncelik verdiğini belirten Şahin, gelinen noktada ROKETSAN ürünlerinin kendi reklamlarını yapacak seviyede bilinirliğe ulaştığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Malezya'da, dünyanın en büyük savunma fuarlarından "17. Defence Service Asia (DSA)" ile "National Security (NATSEC) Asia 2022" fuarları Türk şirketlerinin yoğun katılımıyla misafirlerine kapılarını açtı. Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı (orta) ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in (sağ) eşlik ettiği Türk delegasyonu, bu yıl 17. düzenlenen DSA- Malezya savunma fuarını katılım gerçekleştirdi (Fotoğraf/AA - Syaiful Redzuan)

Şahin, Müslüman ülke Malezya'nın, Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafeye gıpta ederek baktığına tanık olduğunu kaydederek şöyle devam etti:

"Türkiye yerlilik ve millilik anlamında savunma sanayisinde ciddi mesafe katetti. Savunma sanayisinde bunun böyle olması yönünde ayrıca bir mecburiyet de var ama Türkiye hamdolsun bunu başardı. En azından kendi ürünlerimiz açısından söyleyebilirim, kritik malzemelerin çoğunu üretebiliyoruz, Türkiye bu anlamda kendi göbek bağını büyük oranda kesebilecek seviyelere geldi. Dışa bağımlılık durumu söz konusu olsa, bu denli büyük fuarlara bu ölçekte katılım sağlamamız mümkün olmazdı."

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