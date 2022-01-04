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Teknoloji

Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı'nın 2022 Yılı Çağrısı'na ilişkin "Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak" ifadesini kullandı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 04.01.2022
Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı başladı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, TÜBİTAK'ın söz konusu çağrısına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Geleceğe attığımız önemli bir adım daha." notuyla yaptığı paylaşımda Varank, "Prof. Dr. Aziz Sancar Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programını başlatıyoruz. Aziz Sancar Hocamız, seçilecek araştırmacılarla birlikte kendi laboratuvarında çalışacak." ifadesine yer verdi.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan çağrı duyurusuna göre, program kapsamında araştırmacılara, araştırma bursu ve bursiyerin kendisi dahil toplamda 3 kişi için yurt dışına tek seferlik gidiş dönüş uçak bileti desteği sağlanacak.

Araştırmacılara verilecek destek miktarı aylık net 2 bin 500 dolar, destek süresi en az 12, en fazla 24 ay olmak koşuluyla TÜBİTAK tarafından tahsis edildiği bildirilen süre kadar olacak. Burs ödemeleri aylık veya 3'er aylık dönemlerde yapılacak.

Başvuru koşulları

Başvuruda bulunacak adayların, Türkiye vatandaşı olması, yurt dışında çalışmıyor olması, doktora derecesi veya tıpta uzmanlık derecesini son 7 yıl içinde almış veya desteğe hak kazandığı tarih itibarıyla 6 ay içinde alabilecek olması, yabancı dil yeterlik koşullarından birini sağlaması gerekecek.

Başvurular "e-bideb.tubitak.gov.tr" internet adresi üzerinden çevrim içi olarak 4 Mart'a kadar yapılacak.

Programda nihai değerlendirmede destek almaya hak kazanacak adaylar Prof. Dr. Aziz Sancar tarafından belirlenecek.

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