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Bilim Teknoloji

Perdeler kızılötesi teknolojisiyle açılıp kapanacak

ETÜ öğrencilerinin tasarladıkları "bluetooth" veya "kızılötesi" teknolojisi ile kontrol edilebilen "Akıllı Perde Sistemi" projesi, TÜBİTAK tarafından ödüllendirildi.

İlhami Erkılıç   | 27.03.2019
Perdeler kızılötesi teknolojisiyle açılıp kapanacak

Erzurum

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencilerinin tasarladığı "bluetooth" veya "kızılötesi" teknolojisi ile kontrol edilebilen "Akıllı Perde Sistemi" projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) destekleme ödülüne layık görüldü.

ETÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hayata pratik çözümler üretebilen mühendis yetiştiren üniversitenin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Fatih Evcil, Ömer Çağlar Çakmak ve Büşra Yavuz "Akıllı Perde Sistemi" adlı proje geliştirdi.

Danışmanlığını üniversitenin Dr. Öğretim Üyesi Kağan Koray Ayten’in yürüttüğü proje kapsamında öğrenciler, IOT teknolojisinin (Internet Of Things- Nesnelerin İnterneti) sıklıkla kullanıldığı akıllı ev sistemleri için akıllı perde sistemi tasarladı.

Piyasadan alınan herhangi bir stor perdenin akıllı perdeye dönüştürülmesine imkan sağlayan proje ile stor perdelere entegre edilecek kontrol kutusu sayesinde perdelerin "bluetooth" veya "kızılötesi" teknolojisi ile açılıp kapanması sağlanacak.

TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje, bu kurum tarafından destekleme ödülüne layık görüldü.

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