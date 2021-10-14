Dolar
9.19
Euro
10.65
Altın
1,797.04
ETH/USDT
3,815.10
BTC/USDT
57,704.00
BIST 100
1,411.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Pakistan'da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ülke karşıtı içerikler yasaklandı

Pakistan’da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve Pakistan’ın bütünlüğüne karşı içeriklere yasak getirildi.

Muhammet Nazım Taşcı   | 14.10.2021
Pakistan'da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ülke karşıtı içerikler yasaklandı

İslamabad

Yerel basındaki haberlere göre, Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarının 3 ay içerisinde ülkede ofis açması ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansına (PTA) kayıt olması gerektiği belirtildi.

Yeni değişiklikle birlikte, sosyal medya platformlarında İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkenin bütünlüğüne karşı içeriklerin paylaşılmasına ve canlı yayın yapılmasına izin verilmeyecek. Sosyal medya platformları da söz konusu kurallara aykırı içerikleri PTA’nın yönlendirmesiyle 48 saat içerisinde kaldıracak. Bu kuralları yerine getirmeyen sosyal medya platformları 3 milyon dolar ceza ödeyecek.

Ahlak dışı içeriklere ceza

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak, yeni sosyal medya kurallarıyla Pakistanlı kullanıcıların tam olarak ifade özgürlüğüne sahip olacağını ve bu kuralların Pakistanlı kullanıcılarla sosyal medya örgütleri arasında ilişki kurmada önemli rol oynayacağını söyledi.

Hak, aşırılık, terör, nefret suçu, pornografi ve şiddet içerikli canlı yayınların yasaklanacağını, sosyal medya platformlarının da ülkenin güvenliğine ve onuruna karşı içerikleri kaldıracağını ifade etti.

Hak ayrıca ahlak dışı ve müstehcen içeriklerin yayılmasının cezalandırılabilir suç sayılacağını, ülkenin kültürüne veya herhangi bir kişiye karşı içeriklere de izin verilmeyeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 719 bin 546’ya çıktı
Belçika'da son 5 ayın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Rusya'da 'günlük en yüksek' Kovid-19 vaka ve ölüm sayısı kaydedildi
TURKOVAC'ın hatırlatma dozu çalışması için 7 bin 400 gönüllü seçilecek
Kovid-19'dan ölen anneden sezaryenle alınan bebeği sağlık çalışanları bağrına bastı

Benzer haberler

Pakistan'da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ülke karşıtı içerikler yasaklandı

Pakistan'da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ülke karşıtı içerikler yasaklandı

Pakistan küresel ısınma sebebiyle varoluşsal bir krizle karşı karşıya

Uzmanlara göre, Pakistan'ın terör gruplarıyla silah bırakma görüşmeleri tıkanabilir

Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han

Pakistan'ın nükleer programının kilit ismi: Dr. Abdul Kadir Han
Türkiye Maarif Vakfı okulundan mezun Pakistanlı Ömer Türkçe sevgisini köyüne taşıdı

Türkiye Maarif Vakfı okulundan mezun Pakistanlı Ömer Türkçe sevgisini köyüne taşıdı
Sosyal medya kesintisini doğru okumak

Sosyal medya kesintisini doğru okumak