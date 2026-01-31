Dolar
Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarını bütçe duraklaması nedeniyle güncellemeyecek

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin sosyal medya platformlarındaki hesaplarının, bütçe duraklaması nedeniyle düzenli olarak güncellenmeyeceği bildirildi.

Muhammet Tarhan  | 31.01.2026 - Güncelleme : 31.01.2026
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, sosyal medya hesaplarını bütçe duraklaması nedeniyle güncellemeyecek

İstanbul

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD merkezli X sosyal medya platformu ile diğer sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımlarda, bütçe duraklaması nedeniyle ilgili sosyal medya hesaplarının "tüm faaliyetler yeniden başlayana dek, güvenlik ve emniyete ilişkin acil bilgiler dışında, düzenli olarak güncellenmeyeceği" kaydedildi.

Paylaşımlarda, "Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve yurt dışındaki ABD büyükelçilik ve konsolosluklarındaki planlanmış pasaport ve vize geçiş hizmetleri bütçe duraklaması sırasında koşullar elverdiği ölçüde devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Hizmetler ve faaliyet durumu hakkında bilgiye de "http://travel.state.gov" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

ABD'de federal hükümet, Senatonun bütçe paketini kabul etmesine karşın Temsilciler Meclisinin henüz oylama yapmaması nedeniyle kısmen kapanmıştı.

