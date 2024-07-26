Dolar
33.10
Euro
35.93
Altın
2,368.14
ETH/USDT
3,261.90
BTC/USDT
66,994.00
BIST 100
10,928.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Yapay zeka

OpenAI'ın CEO'su Altman, yapay zeka yarışında Çin'i geçme çağrısı yaptı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yapay zeka alanında Çin'in önüne geçmek için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

Irmak Akcan  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
OpenAI'ın CEO'su Altman, yapay zeka yarışında Çin'i geçme çağrısı yaptı

Ankara

Axios'a konuşan Altman, ABD hükümetinin yapay zeka konusunda gelişmeler kaydettiğini ancak hükümet tarafından konuya "gerekli ciddiyetin gösterildiğini" düşünmediğini belirtti.

Çin'in yapay zeka teknolojilerini geliştirmedeki kararlılığına işaret eden Altman, diğer hükümetlerin yapay zeka konusuna daha taktiksel ve hızlı bir yaklaşım göstermesi gerektiğini söyledi.

Altman, ABD'li yapay zeka şirketlerinin, verileri ve kendilerine ait önemli fikri mülkiyetlerinin çalınmasını önlemek için siber savunma ile veri merkezi güvenliği alanlarındaki geliştirmelerinin önemine dikkati çekti.

Yapay zeka teknolojilerinde altyapının önemini vurgulayan Altman, ABD yetkililerinin özel sektör ile işbirliğiyle veri merkezleri ve enerji santralleri için fiziksel altyapı oluşturma çalışmaları düzenlemesi çağrısı da yaptı.

Altman, ABD'nin yapay zeka sistemlerinin küresel inşası için ihracat kontrolleri ve yabancı yatırım kurallarını nasıl uygulayacağına dair netlik kazandırması gerektiğini belirtmesinin ardından, yapay zeka teknolojileri için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansına (UAEA) benzeyen bir kuruluşun oluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti.

Sam Altman, ayrıca yapay zekadan olabildiğince çok insanın faydalanabilmesi için "ABD liderliğinde küresel bir koalisyona ihtiyacımız var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
2024-ALES/2 pazar günü yapılacak
Türkiye ve dünya gündemi
Büyükelçi ataması Resmi Gazete'de
"Siberağ-2" operasyonlarında 41 ilde 82 şüpheli yakalandı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Benzer haberler

ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

ABD'nin Texas eyaletinde Beryl Kasırgası nedeniyle ölenlerin sayısı 36'ya çıktı

Kuzey Koreli bilgisayar korsanları dünya genelindeki şirketlerden hassas bilgi çalmakla suçlandı

OpenAI'ın CEO'su Altman, yapay zeka yarışında Çin'i geçme çağrısı yaptı

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim

Kamala Harris: Netanyahu'ya Gazze'deki acil insani duruma ilişkin ciddi endişemi ilettim
ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı

ABD Kongresinin en genç Yahudi üyesi, Netanyahu'nun konuşmasına neden katılmadığını açıkladı
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek eylemi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet