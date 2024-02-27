Dolar
31.15
Euro
33.79
Altın
2,030.30
ETH/USDT
3,259.70
BTC/USDT
56,887.00
BIST 100
9,179.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, The New York Times'ın telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla şirkete karşı açtığı dava için yanıltıcı deliller oluşturmak amacıyla ChatGPT'yi "hacklediğini" ileri sürdü.

Dilara Zengin Okay  | 27.02.2024 - Güncelleme : 27.02.2024
OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​

Washington

New York Güney Bölge Mahkemesine sunulan dosyaya göre, OpenAI federal yargıçtan The New York Times'ın şirkete karşı açtığı "telif hakkı" davasında gazetenin şikayetindeki 4 iddiayı reddetmesini istedi.

The New York Times'ın şikayetinde yer alan iddiaların gazetecilik standartlarını karşılamadığını belirten OpenAI, gazetenin şirketin ürünlerini "hacklemesi" için birine para ödediğini iddia etti.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden The New York Times, 27 Aralık 2023'te yapay zeka teknolojilerinin eğitilmesi amacıyla çalışmalarının izinsiz kullanıldığı ve telif hakkının ihlal edildiği iddiasıyla OpenAI ve Microsoft'a dava açmıştı.

Gazete, OpenAI'ı yayımlanan milyonlarca makalesini artık güvenilir bilgi kaynağı olan haber kuruluşlarıyla rekabet eden sohbet robotlarını eğitmek için izinsiz olarak kullanmakla suçlamıştı.

Böylece, The New York Times, yazılı eserleriyle ilgili telif hakkı sorunları nedeniyle ChatGPT ve diğer popüler yapay zeka platformlarının geliştiricisi olan şirketlere dava açan ilk büyük medya kuruluşu olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Kültür varlıklarımızı ön plana çıkaran yeni film hazırlıyoruz
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Kırım Tatarlarıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi
Bakan Uraloğlu: Türkiye Yüzyılı hedeflerinin yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısı için çalışmaya devam edeceğiz
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız: İsrail'in eylemleri, Filistinli sivillerin toplu olarak cezalandırılmasına dönüştü

Benzer haberler

OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​

OpenAI, The New York Times'ın "telif hakkı" davası için ChatGPT'yi "hacklediğini" iddia etti​

Çin'de yapay zeka araçlarıyla üretilen ilk çizgi dizi yayınlandı

Microsoft, OpenAI'nin Fransız rakibi Mistral AI ile ortaklık kurdu

GÖRÜŞ - 2024'te yeni teknolojiler: Yapay zeka "giyilebilir" olacak

GÖRÜŞ - 2024'te yeni teknolojiler: Yapay zeka "giyilebilir" olacak
OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" ile görüntü oluşturmanın sınırları zorlanıyor

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" ile görüntü oluşturmanın sınırları zorlanıyor
Microsoft bazı siber casusluk gruplarının yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimini engelledi

Microsoft bazı siber casusluk gruplarının yapay zeka uygulaması ChatGPT'ye erişimini engelledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet