Dolar
40.53
Euro
47.59
Altın
3,342.25
ETH/USDT
3,724.10
BTC/USDT
116,430.00
BIST 100
10,657.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Aksu ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı -VTR-
logo
Teknoloji

OpenAI, GPT-5'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor

ABD'li yapay zeka şirketi OpenAI, yapay zeka modelinin yeni versiyonu GPT-5'i gelecek ay kullanıma sunmayı planlıyor.

Tolga Yanık  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
OpenAI, GPT-5'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor

İstanbul

The Verge internet sitesinde yer alan habere göre, OpenAI'ın geliştirdiği GPT-5 modeli, tek yapay zeka modeli yerine farklı modelleri bünyesinde barındıran yapay zeka sistemi olarak konumlandırılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ağustos ayında kullanıma sunulması beklenen model, önceki versiyonlara kıyasla gelişmiş özellikleriyle farklı işlevleri de gerçekleştirebilecek.

Mayıs ayında kullanıma sunulması planlanan GPT-5, ek testler sebebiyle gecikmeli olarak kullanıcılarla buluşacak.

"Anlaşılması zor soruya mükemmel cevap verdi"

OpenAI’ın diğer yapay zeka sistemleriyle entegre çalışarak çok modlu sisteme dönüşecek modelin, ileri kodlama yeteneklerine sahip olması bekleniyor.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, katıldığı podcast yayınında, GPT-5'in anlaşılması zor soruya mükemmel cevap verdiğini ifade etti.

GPT-5'in ağustos ayında piyasaya sürülmesi beklense de henüz resmi duyuru yapılmadı.

Modelin planlanan çıkış tarihi, sunucu kapasitesi sorunu, test süreçlerinin uzaması ve diğer yapay zeka modellerine karşı özelliklerinin iyileştirilmesi nedeniyle ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 844 kişi yakalandı
Sarıcaova köylüleri, tarladaki ürünlerinin hasadını imece usulü yapıyor
DMM, "Ekonomi Direksiyonu Zorda" başlıklı köşe yazısındaki iddiaları yalanladı
Günün ilk yarısında 43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
MSB, 40 uzman yardımcısı ile 3 bin 97 sürekli işçi alacak

Benzer haberler

OpenAI, GPT-5'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor

OpenAI, GPT-5'i kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet