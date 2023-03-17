Dolar
19.00
Euro
20.21
Altın
1,958.70
ETH/USDT
1,717.00
BTC/USDT
26,285.00
BIST 100
5,172.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
logo
Teknoloji

Yapay zeka robotu ChatGPT yeni sürümüyle yeteneklerini güçlendirdi

Sanatsal metinlerden hesaplamalara birçok işlemi gerçekleştirebilen yapay zeka robotu ChatGPT, görselleri işleyebilen GPT-4 isimli yeni sürümüyle yeteneklerini bir üst seviyeye taşıdı.

Tolga Yanık  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Yapay zeka robotu ChatGPT yeni sürümüyle yeteneklerini güçlendirdi

İstanbul

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Silikon Vadisi'nin yapay zeka alanında öne çıkan araştırma grubu OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT'nin GPT-3.5 sürümü geçen yılın kasım ayında tanıtıldı. Farklı konulardaki sorulara verdiği etkili cevaplarla tüm dünyadan kullanıcıların ilgisini çeken yapay zeka robotu, kasımdan bu yana teknoloji dünyasının gündem maddeleri arasında yer aldı.

Robotun GPT-4 sürümü 14 Mart'ta devreye alındı. Önceki sürümde sadece yazı odaklı çalışan robot, görselleri de yorumlayabilecek şekilde geliştirildi. Bunun yanı sıra yeni sürümde robotun verdiği cevapların doğruluk oranı da arttı.

Kağıt parçasındaki taslağı kodlayarak internet sitesine dönüştürüyor

Robotun yeni sürümü, bir kağıt parçasına yazılmış internet sitesi taslağını kodlayarak internet sitesine dönüştürebiliyor, herhangi bir görsele dair yorumda bulunabiliyor. Bunların yanı sıra, çok detaylı sorulara da cevap verme yeteneği kazanan ChatGPT, istenilen her konuda makale, haber gibi çeşitli metinleri de oluşturabiliyor.

Robotla ilgili dünyanın farklı yerlerinden birçok kullanıcı deneyimlerini sosyal medya sitelerinden paylaşıyor.
İngilizce'nin yanı sıra Türkçe'nin de aralarında bulunduğu birçok dili destekleyen robot, her ülkedeki kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor.

Tamamlanması haftalar gerektiren işlemleri saatler içerisinde yapabiliyor

Sosyal medya sitelerinde yapılan paylaşımlarda, ChatGPT'nin verilen çeşitli malzemeler için yemek tarifi önerdiği, tamamlanması haftalar gerektiren kodlama işlemlerini saatler içerisinde yaptığı görülüyor.

Robotun sunduğu özelliklerle zaman ve maliyet açısından çeşitli iş kollarında avantaj sağlayacağı düşünülüyor.

Teknoloji devi Microsoft'un da yatırımcıları arasında bulunduğu yapay zeka robotu, Microsoft'un ofis servislerine ve arama motoru Bing'e de entegre edildi. Robotun son sürümü GPT-4'e aylık 20 dolar ücretle erişim sağlanabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Şanlıurfa'daki selden etkilenen otoparktaki araçlar çıkarılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik
"Futbolda şike kumpası" davasının yeniden görülmesine başlandı

Benzer haberler

Yapay zeka robotu ChatGPT yeni sürümüyle yeteneklerini güçlendirdi

Yapay zeka robotu ChatGPT yeni sürümüyle yeteneklerini güçlendirdi

Togg için ön siparişler açıldı

Microsoft, Office programlarında yapay zeka kullanacak

Çin 44 teknoloji alanının 37'sinde ABD'nin önünde yer alıyor

Çin 44 teknoloji alanının 37'sinde ABD'nin önünde yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet