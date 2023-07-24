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Ekonomi

OpenAI'ın kurucusu Sam Altman, Worldcoin'i piyasaya sürdü

Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI'ın kurucusu Sam Altman, kripto para birimi projesi Worldcoin'i başlattı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.07.2023 - Güncelleme : 24.07.2023
OpenAI'ın kurucusu Sam Altman, Worldcoin'i piyasaya sürdü

New York

Worldcoin'in internet sayfasında, kurucu ortaklar Alex Blania ile Sam Altman imzasıyla açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Worldcoin'in herkesin sahip olduğu yeni bir kimlik ve finansal ağ yaratma amacıyla üç yılı aşkın bir süre önce kurulduğu belirtildi.

Projenin bugün piyasaya sürüldüğü bildirilen açıklamada, başarılı olursa, Worldcoin'in ekonomik fırsatı büyük ölçüde artırabileceği ve gizliliği korurken insanları çevrim içi yapay zekadan ayırmak için güvenilir bir çözüm oluşturabileceğine inanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Worldcoin'in gizliliği koruyan bir dijital kimlikten (World ID) ve bir dijital para biriminden (WLD) oluştuğu ifade edildi.

İlk protokol uyumlu cüzdan olan World App'in indirebileceği ve pay ayırtılabileceği aktarılan açıklamada, biyometrik doğrulama cihazı olan Orb'u ziyaret ettikten sonra World ID alınabileceği belirtildi.

Açıklamada, bunun tamamen gizli kalırken, gerçek bir kişi olunduğunu çevrim içi olarak kanıtlamayı sağlayacağı vurgulandı.

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