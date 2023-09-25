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Teknoloji

ChatGPT, ses ve görüntü yeteneklerini kullanıma sunuyor

Yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi geliştiren OpenAI, ChatGPT'nin artık "görebileceğini, duyabileceğini ve konuşabileceğini" duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
ChatGPT, ses ve görüntü yeteneklerini kullanıma sunuyor

New York

OpenAI'nin açıklamasında, ChatGPT'de yeni ses ve görüntü yeteneklerinin kullanıma sunulmaya başlanacağı bildirildi.

Yeni özelliklerin sesli görüşme yapmaya veya ChatGPT'ye ne hakkında konuşulduğunu göstermeye olanak tanıyacağına işaret edilen açıklamada, ses ve görüntünün ChatGPT'yi kullanmanın daha fazla yolunu sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, gelecek iki hafta içinde ChatGPT'deki ses ve görüntülerin "Plus" ve "Enterprise" kullanıcılarına açılacağı, sesin iOS ve Android işletim sisteminde ayarlardan etkinleştirilebileceği, görsellerin ise tüm platformlarda mevcut olacağı kaydedildi.

Yeni özellikler sayesinde kullanıcılar sesli görüşmelere katılabilecek ve sohbet robotundan sesli yanıt alabilecek. Kullanıcılar ayrıca ChatGPT ile görüntüleri paylaşabilecek.

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