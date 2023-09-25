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Teknoloji

"Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı" 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek

Türksat AŞ tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu "Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı" 18-19 Ekim tarihlerinde Ankara'da yapılacak

Hülya Ömür Uylaş  | 25.09.2023 - Güncelleme : 25.09.2023
"Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı" 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek

Ankara

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay ile ülkenin uzaydaki gücünü artıracak yakın yörünge teknolojileri, küp uydu üretimi ve yer kesimi teknolojileri başta olmak üzere yeni uzay kavramı masaya yatırılacak. Gelecekteki fırsatların değerlendirilmesi ve ülkede bu amaçla bir birliktelik oluşturulması da çalıştayın hedefleri arasında yer alıyor.

Sektör temsilcilerinin yanı sıra uzay profesyonelleri, akademisyenler ve araştırmacıları bir araya getirecek çalıştayda, özellikle yakın yörünge uydularına odaklanılarak, bu alanlardaki son teknolojik gelişmeler, inovasyonlar ve geleceğin uydu sistemlerine yönelik beklentiler ele alınacak.

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