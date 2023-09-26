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Teknoloji

Nissan, Avrupa'daki yeni modellerini 2030'a kadar tam elektrikli yapacak

Nissan Motor Co., Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.

Ahmet Furkan Mercan  | 26.09.2023 - Güncelleme : 26.09.2023
Nissan, Avrupa'daki yeni modellerini 2030'a kadar tam elektrikli yapacak

Tokyo

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "nihai çözüm, geri dönüş yok" dedi.

CEO Uçida, "EV nihai mobilite çözümüdür. Bir milyondan fazla müşteri yolculuğumuza katıldı ve Nissan elektrikli aracın keyfini yaşadı" dedi.

Yokohama merkezli Nissan, Avrupa kıtasında satışa çıkarılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getireceğini bildirdi.

Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.


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