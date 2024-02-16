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Ekonomi

Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı

Kripto para piyasası son dönemde yeniden hareketlenirken uzmanlar yatırımcılara dedikodularla hareket etmemeleri hususunda uyarılarda bulundu.

Mertkan Oruç  | 16.02.2024 - Güncelleme : 16.02.2024
Kripto para uzmanları yatırımcıları "risklere" ve "kulaktan dolma bilgilere" karşı uyardı

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi olan bitcoin, bu haftayı hareketli geçirdi.

Aralık 2021'den bu yana ilk kez 52 bin doların üzerine çıkan bitcoindeki yükselişi diğer alt coinler de takip etti.

Analiz şirketi Coinmarketcap de kripto para piyasasının toplam değerinin 2 trilyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Kripto para birimlerinin genelindeki yükselişin ardından ekosisteme yönelik ilginin artması da verilere yansıdı. Borsalardaki işlem hacimleri ve kullanıcı sayılarındaki artış dikkati çekti.

Kripto para uzmanları ise piyasalardaki bu hareketlilikle birlikte piyasalara girmeye hazırlanan yatırımcıları risklere karşı uyardı.

"Teknolojik ve finansal okuryazarlık kritik önemde"

Araştırmacı Yazar Turan Sert, AA muhabirine, kripto para ekosisteminin pek çok risk barındırdığını söyledi.

Kriptonun yeni gelişen bir teknoloji olduğuna dikkati çeken Sert, bu ekosistemde ortaya çıkan projelerden kimilerinin büyüme potansiyeli içerse de çoğunluğunun başarıya ulaşamayacağını baştan kabul etmek gerektiğini ifade etti.

Sert, yatırımcılara şu uyarıları yaptı:

"Bu alandaki projeleri değerlendirmek için teknolojik ve finansal okuryazarlık oldukça kritik önemde. Bu tip bir ön çalışmanın yapılmadığı durumda, yatırımların spekülatif olmaktan öteye geçmeyeceğini bilmek gerekiyor. Bunları bilerek bu alana yatırım yapacakların, mevcut varlıklarının sadece çok küçük bir kısmıyla, kaybettikleri durumda üzülmeyecekleri bir miktarla sınırlı kalmasını tavsiye ederim."

"Kulaktan dolma bilgiler" ile yatırım kayıplara yol açabilir

Kripto para uzmanı Gökçe Çalışan Yıldızlı da 15 yıllık geçmişe sahip kripto para ekosisteminin, yatırımcıların büyük bir çoğunluğu için hala çok yeni ve karmaşık bir konsepte sahip olduğunu söyledi.

Bu nedenle kripto paraların geleneksel finans alanına göre çok daha büyük riskler taşıdığını belirten Yıldızlı, "Bu alanda yatırım yapmak için 'Blokzincir teknolojisi nedir, neden bu kadar çok kripto varlık var, farkları nelerdir?' gibi konularda temel bilgi sahibi olmak önemli." dedi.

Yıldızlı, risk yönetimi açısından daha yüksek piyasa değerine sahip varlıkların düşüşlerden genellikle daha az etkilendiğine dikkati çekerek, "Stresli bir piyasa. Bitcoinde yüzde 5'lik bir düşüş, alt coinlere yüzde 15-20'lerle yansıyor. Bu da kulaktan dolma bilgilerle yatırım yapan yatırımcılar için büyük kayıplara yol açabiliyor." diye konuştu.

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