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Dünya, Yapay zeka

PwC, OpenAI'nin en büyük kurumsal müşterisi oldu

Danışmanlık ve denetim şirketi PricewaterhouseCoopers (PwC), yaptıkları anlaşmayla şirketin OpenAI'nin "ChatGPT Enterprise" ürünün en büyük kullanıcısı olduğunu duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
PwC, OpenAI'nin en büyük kurumsal müşterisi oldu

Washington

Şirketten yapılan açıklamada, PwC'nin ChatGPT'nin şirketlere yönelik sürümü olan "ChatGPT Enterprise" ile yapay zekanın benimsenmesini hızlandırdığı aktarıldı.

Üretken yapay zekanın gücünün halihazırda çalışma ortamlarını ve günlük yaşamı yeniden şekillendirdiği vurgulanan açıklamada, PwC'nin yapay zekanın büyük potansiyelinin bilincinde olarak yıllardır bu alana stratejik olarak yatırım yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, PwC'nin ABD ve İngiltere'deki firmalarının OpenAI ile bir anlaşma imzaladığı ve PwC'nin OpenAI'nin "ChatGPT Enterprise" ürününün ilk aracı satıcısı ve en büyük kullanıcısı olduğu kaydedildi.

Bu gelişmenin şirketin teknoloji ekosistemini genişleteceği belirtilen açıklamada, müşterilerin daha iyi ve daha hızlı çalışma yöntemleri için ChatGPT Enterprise'dan yararlanmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Açıklamada, OpenAI ile olan anlaşmanın PwC'nin Nisan 2023'te duyurduğu yapay zeka alanında 1 milyar dolarlık yatırım yapma planına dayandığı belirtildi.

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