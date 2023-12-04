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Teknoloji

Ödüllü cihaz "YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak

Doğu Anadolu'daki 7 ilde aydınlatma direklerine entegre edilecek "YUVA" adı verilen cihaz sayesinde arızalara daha hızlı çözüm üretilecek, sepetli araç kullanımı da azaltılacak.

Tevhid Furkan Nehri  | 04.12.2023 - Güncelleme : 04.12.2023
Ödüllü cihaz "YUVA" ile arızalar için aydınlatma direğine çıkmaya gerek kalmayacak Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı, Bayburt, Erzincan ve Iğdır'da hizmet veren Aras Elektrik Dağıtım AŞ (Aras EDAŞ) AR-GE ekibi, 10 aylık bir çalışmayla, elektrik aydınlatma direklerinin üst kısımlarında yer alan mekanizmaların aşağıya alınmasını amaçlayan "Yol Aydınlatmaları Tip Proje Geliştirilmesi" projesini hazırladı.

Bu projeyle, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği tarafından gerçekleştirilen 2. AR-GE Eğitim ve Yaygınlaştırma Çalıştayı'na katılan Aras, 21 dağıtım şirketinin hazırladığı 66 proje arasından birinci seçildi.

Proje kapsamında AR-GE ekibinin laboratuvarda hazırladığı "YUVA" adı verilen cihaz, galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerindeki sigorta oluklarına yerleştirilmeye başlandı.

Erzurum'daki aydınlatma direklerine takılmaya başlanan cihaz ile başta can güvenliği ve arızalara anında müdahale edilebilmesinin yanında, yol güvenliğini tehlikeye atan ve görevliyi direğin tepesine kadar çıkaran sepetli araç kullanımı da minimum seviyeye indirilmiş oldu.

Aras EDAŞ Akıllı Şebekeler ve AR-GE Müdürü Ali Geyikoğlu, AA muhabirine, geliştirdikleri YUVA cihazı ile aydınlatma direklerindeki arızalara daha hızlı çözüm üretip, yol kesme ve izin alma gibi durumların yanı sıra sepetli araç kullanımının da önemli derece azalacağını söyledi.

Arızlara sebep veren teçhizatların, tasarlanan cihaz ile aydınlatma direğinin alt kısımlarına alınmasının her anlamda işleri kolaylaştırdığını dile getiren Geyikoğlu, olası kaza riskleri en aza indirilerek zamandan, personelden ve işletim giderlerinden tasarruf sağlanabileceğini belirtti.

Can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor

Projede tasarruf ilkesinin de ortaya çıktığını belirten Geyikoğlu, şöyle devam etti:

"Aydınlatma arızaları, özellikle galvanizli çelik poligon aydınlatma direklerinde sepetli aracın kullanımını zorunlu kılmaktaydı. Anadolu çapında baktığımız zaman, tüm dağıtım şirketleri arızlara sepetli araçlarla müdahale gerçekleştirmektedir. Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen trafik kazası sayılarına ve kazalar sonucu ortaya çıkan can ve mal kayıplarına bakıldığı zaman projemiz, bunların tamamını ortadan kaldıran, sektörümüze özellikle fayda sağlayacak, yüzde 100 başarı kapsamlı bir proje olarak ortaya konmuştur."

"Sepetli araçla müdahaleyi ortadan kaldıracağız"

Projedeki en önemli amaçlarının personelin can güvenliği olduğunu vurgulayan Geyikoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle yoğun trafik akışının bulunduğu kara yollarında sepetli araç kullanımını asgari düzeye indirmeyi hedeflenmektedir. İlgili teçhizatlarına direğin alt kısmına indirilmesi ile sepetli araç kullanımı tamamen ortadan kaldırılma aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Mevcut şebeke direklerinin yüzde 80'i bu sistemi uygulayabileceğimiz türdendir. Kırsal şebekeyi bir kenara koyduğumuz zaman 4-5 yıllık süreç içinde, sepetli araçlı müdahaleyi tamamen ortadan kaldıracağız."

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