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Teknoloji

NASA'nın Orion kapsülü "en uzak mesafe" rekorunu kırdı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) 16 Kasım'da Ay'a dönüş projesi kapsamında fırlattığı Orion kapsülü "en uzak mesafe" rekorunu kırdı.

Dilara Karataş   | 29.11.2022
NASA'nın Orion kapsülü "en uzak mesafe" rekorunu kırdı Kaynak: NASA

Ankara

NASA'dan yapılan açıklamada, kapsülün 26 Kasım'da yaklaşık 430 bin kilometre katettiği bildirildi.

Açıklamada, bunun, "insanları taşımak için tasarlanmış bir uzay aracının gidebildiği en uzak mesafe rekoru" olduğu duyuruldu.

Artemis misyon yöneticisi Mike Sarafin, fırlatmadan yalnızca iki hafta sonra kırılan bu rekorun, bir sonraki görevler için atılacak adımlara ışık tutacağını kaydetti.

Kapsülün 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi bekleniyor

NASA, 16 Kasım'da Ay'a dönüş projesi SLS-Orion uzay aracı "Artemis 1"in fırlatıldığını bildirmişti. Orion kapsülünün 21 Kasım'da 128 kilometre ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna geldiği duyurulmuştu.

Kapsülün, 11 Aralık'ta Pasifik Okyanusu'na inmesi planlanıyor.

NASA astronotlarının, şu an Ay'a iniş aracı bulunmayan Orion kapsülü ile 2024'te Ay'ın etrafında deneme turu gerçekleştirebileceği, 2025'te de SpaceX'in Starship'iyle Ay'a iniş girişiminde bulunulmasının planlandığı kaydediliyor.

SLS-Orion uzay aracının; tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşinden alan programla en erken 2025'te astronotların yeniden Ay'a gönderilmesini ve Mars'a insan gönderebilecek daha iddialı ve uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurulmasını hedefliyor.

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