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Teknoloji

NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roketi fırlatıldı

05.10.2022
NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roketi fırlatıldı Fotoğraf: Paul Hennessy/AA

Florida

NASA'nın Crew 5 astronotlarını taşıyan SpaceX üretimi roket, ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Mürettebat, Uluslararası Uzay İstasyonuna düzenlenen altı aylık bir sefer kapsamında Crew Dragon uzay aracından gönderildi.

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