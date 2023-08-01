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İnegöl Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iplik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Teknoloji

NASA, yanlış komut göndererek bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" uzay aracından sinyal aldı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yanlış komut gönderip bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" uzay aracından günler sonra sinyal aldıklarını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay  | 01.08.2023 - Güncelleme : 01.08.2023
NASA, yanlış komut göndererek bağlantıyı kaybettiği "Voyager 2" uzay aracından sinyal aldı

Cape Canaveral

NASA'nın Voyager Interstellar Proje Müdürü Suzanne Dodd, yaptığı yazılı açıklamada, NASA'nın dünya genelindeki dev radyo antenleri topluluğu olan "Deep Space Network (Derin Uzay Ağı)" üzerinden Voyager 2'nin halen "hayatta" olduğuna dair sinyaller aldıklarını belirtti.

Söz konusu gelişmenin "ruhlarını neşelendirdiğini" belirten Dodd, ABD'nin Caliornia eyaletindeki Jet Propulsion Laboratuvarındaki uzmanların Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürmeyi deneyeceğini kaydetti.

Dodd, bu komutun işe yaramaması durumunda, uzay aracının kendini resetlemesi için ekim ayına kadar beklemek zorunda olacaklarını aktardı.

Geçen hafta NASA'nın yanlış komut göndermesi sebebiyle uzay aracının anteni yüzde 2 oranında kaymış ve Voyager 2 ile iletişim kesilmişti.

NASA, Voyager 2'yi 1977'de uzaya göndermişti.


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