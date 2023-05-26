Dolar
20.02
Euro
21.48
Altın
1,948.54
ETH/USDT
1,818.70
BTC/USDT
26,451.00
BIST 100
4,534.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşuyor
logo
Teknoloji

NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı bilim insanları, ilk defa New Mexico'da bulunan Çok Büyük Dizi Teleskobu'nu kullanarak Uranüs'ün kuzey kutbunda büyük bir siklon olduğu değerlendirilen bir atmosfer olayını tespit etti.

Yavuz Aydın  | 26.05.2023 - Güncelleme : 26.05.2023
NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

Ankara

Dailymail'in haberine göre, Uranüs'ün atmosferiyle ilgili araştırma yapan NASA'dan bilim insanları, kuzey kutbunda gezegenin bulutları altında dönen havanın daha sıcak ve kuru olduğunu ve bunun bir siklon olabileceğini değerlendirdi.

Bilim insanları, Güneş etrafındaki bir dönüşünü 84 yılda tamamlayan Uranüs'ün kutuplarının uzun bir süredir Dünya'ya bakmadığı için kutup bölgeleri üzerindeki atmosferin incelenemediğini vurguladı.

2015'ten itibaren ise daha iyi bir görüş yakalanabildiği için kutuplardaki atmosferin derinliğine incelenme imkanına kavuştuğu kaydedildi.

Uranüs'teki siklonun, Satürn'deki fırtınalara çok benzediğine işaret eden bilim insanları, atmosfer olayının merkezinde sıcak ve kuru hava bulunan belirgin bir şekle sahip olduğunu açıkladı.

Araştırmanın baş yazarı Alex Akins, "Bu gözlemler bize Uranüs'ün öyküsü hakkında çok daha fazla şey anlatıyor. Gezegen düşünülenden çok daha dinamik bir dünya. Uranüs sadece düz mavi bir gaz topu değil. Örtüsünün altında çok şey oluyor." açıklamasını yaptı.

Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenlerde de fırtına benzeri atmosfer olayları yaşanıyor

Yapılan yeni keşfin, gezegenlerin ister kayadan ister gazdan oluşsun, atmosferlerinin kutuplarda dönen girdaplara dair belirtiler verdiğini gösterdiğine işaret edildi.

Dünya'daki fırtınaların suyun üstünde oluşarak yer değiştirdiği, Satürn ve Uranüs'teki fırtınaların ise kutuplarda sabit olduğu belirtildi.

Bilim insanları uzun zamandır Uranüs'ün güney kutbunda dönen bir atmosfer olayı olduğunu biliyordu.

NASA'nın Voyager 2 uzay aracı, 1986'da buz devinin yanından geçerken güney kutbunun fotoğraflarını çekerek, kutup merkezindeki rüzgarların kutbun geri kalanından daha hızlı döndüğünü göstermişti.

NASA, önümüzdeki dönemde, yıllar içinde nasıl geliştiğini görmek amacıyla söz konusu siklonu izlemeyi planlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da yapımı tamamlanan 96 prefabrik iş yerinin anahtarı teslim edildi
Jandarmanın başvurusuyla 727 internet adresine erişim engellendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta ülkemizin ve evlatlarımızın geleceğine dair çok mühim bir karar vereceğiz
Bahar yağışları Sivas'taki 4 Eylül Barajı'nda su seviyesini artırdı
Hava Kuvvetlerine ait ambulans uçak organ nakli için havalandı

Benzer haberler

NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

NASA, Uranüs'ün kuzey kutbunda dönen bir siklonu ilk defa görüntüledi

Osmaniye'de fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

NASA’nın Artemis V misyonu Ay yüzeyine inişini Blue Origin ile gerçekleştirecek

Fırtınada uçan koltuğun sahibi aranıyor

Fırtınada uçan koltuğun sahibi aranıyor
Kahramankazan'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı

Kahramankazan'da fırtınada caminin minaresi yıkıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet