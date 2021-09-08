Dolar
8.46
Euro
10.00
Altın
1,791.15
ETH/USDT
3,403.40
BTC/USDT
45,998.00
BIST 100
1,433.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

NASA James Webb Uzay Teleskopu’nu 18 Aralık’ta fırlatacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı, Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nu 18 Aralık’ta fırlatmaya hazırlanıyor.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 08.09.2021
NASA James Webb Uzay Teleskopu’nu 18 Aralık’ta fırlatacak

New York

NASA, Webb olarak anılan projenin testlerini başarıyla tamamlamasının ardından, uzay fırlatma hizmeti sunan uluslararası Arienspace şirketiyle birlikte teleskobu fırlatma tarihini belirlediklerini duyurdu.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 18 Aralık’ta Güney Amerika’nın kuzey batı kıyısında bulunan Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Üssü’nden, ESA’nın kargo roketi Ariane 5 ile uzaya gönderilecek.

NASA, teleskobun California Redondo Beach’te son konfigürasyonlarının yapıldığını ve teleskobu uzaya taşıyacak Ariane 5 roketinin Fransız Guyanası’na ulaştığını duyurdu.

James Webb Teleskobu, sahip olduğu ileri optik donanımlar sayesinde güneş sisteminden, görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

Teleskobun daha önce 2019'da yapılması planlanan fırlatılışı, bazı yapım hataları nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsviçre'de kapalı alanlara giriş için 'Kovid-19 durum sertifikası' gösterilmesi zorunlu hale geldi
Robert Koch Enstitüsü aşılanma artmazsa sonbaharda 4. dalganın zirve yapabileceğini açıkladı
MEB okullarda Kovid-19 vakası durumunda yapılacaklara ilişkin soru ve cevapları yayımladı
ABD’de haftalık Kovid-19 vakalarının 4’te birinden fazlasını çocuklar oluşturdu
İngiltere'de üçüncü doz Kovid-19 aşısı uygulamasına bu ay başlanacak

Benzer haberler

NASA James Webb Uzay Teleskopu’nu 18 Aralık’ta fırlatacak

NASA James Webb Uzay Teleskopu’nu 18 Aralık’ta fırlatacak

NASA'nın keşif aracı Mars’tan ilk kaya örneğini aldı

NASA Mars'ın panoramik görüntülerini yayımladı