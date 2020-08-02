Euro
8.25
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,981.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

NASA astronotlarını taşıyan SpaceX kapsülü Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar Doug Hurley ve Bob Behnken'i taşıyan uzay kapsülü Dünya'ya döndü.

Emre Aytekin   | 02.08.2020
NASA astronotlarını taşıyan SpaceX kapsülü Dünya'ya döndü nasa.gov

Cape Canaveral

NASA'dan yapılan açıklamada, SpaceX tarafından üretilen "Crew Dragon" mekiğinin parçası olan kapsülün, atmosfere girdikten sonra paraşütle Florida eyaletinin Meksika Körfezi kıyısındaki Pensecola kenti açıklarında suya indiği belirtildi.

Bu, ABD'nin 45 yıl aradan sonra uzaydan denize yaptığı ilk iniş olmanın yanında, özel bir şirketin geliştirdiği roket ve mekikle gerçekleştirilen ilk insanlı uzay yolculuğunu dönüş seferiyle tamamlamış oldu.

Astronotlar Hurley ve Behnken'i taşıyan Crew Dragon mekiği, 30 Mayıs'ta uzaya fırlatılmış ve 31 Mayıs'ta ISS'e ulaşmıştı. Bu, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

NASA'nın personel mekiği üretmeyi durdurması nedeniyle, ISS'de görevli astronot ve kozmonotlar Rus yapımı "Soyuz" mekikleriyle taşınıyordu.

NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansının ortak projesi ISS'de farklı ülkelerden 6 kişilik mürettebat dönüşümlü görev yapıyor.

NASA'nın "Ticari İkmal Hizmetleri" programı kapsamında, Amerikan firmaları Northrop Grumman "Cygnus", SpaceX ise "Dragon" isimli kargo mekikleri ile ISS'ye ikmal malzemeleri taşıyor.

Öte yandan "Ticari Mürettebat Geliştirme Programı" kapsamında ISS'ye personel taşımak üzere, SpaceX'in yanı sıra Boeing de "CST-100 Starliner" uzay mekikleriyle test uçuşları yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kosova Başbakanı Avdullah Hoti Kovid-19'a yakalandı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'li ilaç devi Johnson&Johnson Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başladı
Morityus Afrika'da tüm Kovid-19 hastalarının iyileştiği tek ülke oldu

Benzer haberler

NASA astronotlarını taşıyan SpaceX kapsülü Dünya'ya döndü

NASA astronotlarını taşıyan SpaceX kapsülü Dünya'ya döndü

SpaceX, Güney Kore'nin ilk askeri iletişim uydusunu uzaya fırlattı

Ay’a ayak basma hedefi, bilimsel değil siyasi güdülerle şekillendi