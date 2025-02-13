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Teknoloji, Yapay zeka

Musk, kar amacı gütmeyen yapısının korunması halinde OpenAI'yı satın almaktan vazgeçecek

ABD'li iş insanı Elon Musk, yapay zeka modeli ChatGPT'nin kar amacı gütmeyen yapısının korunması halinde, OpenAI'yı satın alma girişiminden vazgeçmeye hazır olduğunu açıkladı.

Nuri Aydın  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Musk, kar amacı gütmeyen yapısının korunması halinde OpenAI'yı satın almaktan vazgeçecek

İstanbul

CNN'in haberine göre, Musk, yapay zeka geliştiricisi OpenAI firmasını satın almak için yaptığı yaklaşık 97,4 milyar dolarlık teklifiyle ilgili duruşunu değiştirdi.

Musk'ın avukatlarının OpenAI'a açtığı dava kapsamında ABD'nin California eyaletinde mahkemeye sunduğu dosyada, "OpenAI Yönetim Kurulu, kar amacı gütmeyen misyonunu korumaya hazırsa ve dönüşümünü durdurarak 'satılık' işaretini kaldırırsa Musk teklifi geri çekecektir." ifadesi kullanıldı.

Dosyada, "Aksi takdirde, hayır kurumu (Open AI) benzer bir alıcının varlıkları için ödeyeceği tutar kadar tazminata çarptırılmalıdır." ifadesine yer verildi.

Musk liderliğindeki bir yatırımcı grubunun, OpenAI firmasını satın almak için yaklaşık 97,4 milyar dolar değerinde teklif sunduğu iddia edilmişti.

OpenAI Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman ise teklifi reddederek "Hayır, teşekkürler ama isterseniz biz Twitter'ı 9,74 milyar dolara satın alabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Şirketin "kar amacı güden" bir yapıya dönüşmesi dava konusu olmuştu

Elon Musk, OpenAI'a kar amacı gütmeden, insanlığın yararına yapay zeka geliştirme yönündeki kuruluş misyonunu terk ettiği iddiasıyla dava açmış, şirketin kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini öne sürmüştü.

OpenAI da Musk'ın 2017'de yapay zeka girişiminin kar amacı güden bir yapıda olmasını desteklediğini gösteren bir dizi e-posta ve mesajı yayımlamıştı.

Aralarında OpenAI Üst Yöneticisi Sam Altman ile Elon Musk'ın yazışmalarının da olduğu ekran görüntüleri ifşa edilirken Musk'ın 2017 yazında OpenAI'nin misyonunu ilerletmesi için bir sonraki adımın kar amacı güden bir şirket olması gerektiği konusunda OpenAI ile hemfikir olduğu görülmüştü.

Bu arada, kamu yararına çalışan şirketler de kar amacı güderken yasal olarak toplum, çevre veya belirli bir kamu yararı üzerinde olumlu bir etki yaratmaktan sorumlu şirketler olarak tanımlanıyor.

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