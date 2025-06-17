Dolar
39.39
Euro
45.64
Altın
3,394.48
ETH/USDT
2,545.20
BTC/USDT
105,632.00
BIST 100
9,393.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tahran'dan yayındayız CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. İsrail - İran arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
logo
Teknoloji, Yapay zeka

ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yapay zeka şirketi OpenAI ile ulusal güvenlik alanındaki kritik ihtiyaçlara yönelik yapay zeka prototipleri geliştirilmesini öngören 200 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

Yasin Yorgancı  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

Ankara

ABD Savunma Bakanlığı, OpenAI şirketi ile imzalanan sözleşmeye ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamaya göre, OpenAI şirketi ile imzalanan 200 milyon dolarlık sözleşme, savaş ve kurumsal faaliyetler dahil olmak üzere, çeşitli güvenlik alanlarında öncü yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesini kapsıyor.

Çalışmaların 2026 Temmuz itibarıyla tamamlanmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, ABD Savunma Bakanlığı Dijital ve Yapay Zeka Ofisinin söz konusu çalışmalardan sorumlu birim olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DMM, "Bakanlık koruması altındaki 5 çocuk intihara kalkıştı" iddiasını yalanladı
Sakarya'da 3 tırın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
AJet, 5 ülkeye bileti olan yolcularına ilave haklar tanıdı
Avrupa ülkeleri, İsrail'deki vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-İran gerilimi için telefon diplomasisini sürdürüyor

Benzer haberler

MEB, eğitimde yapay zeka yol haritasını belirledi

MEB, eğitimde yapay zeka yol haritasını belirledi

ABD Savunma Bakanlığı, yapay zeka şirketi OpenAI ile 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

Alman Ifo: Almanya’da şirketlerin yüzde 40,9'u faaliyetlerinde yapay zeka kullanıyor

Avustralyalı bilim insanları, beyin dalgalarındaki düşünceleri çözen yapay zeka modeli geliştirdi

Avustralyalı bilim insanları, beyin dalgalarındaki düşünceleri çözen yapay zeka modeli geliştirdi
50 milyon liraya kadar hibe verilecek Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı açıldı

50 milyon liraya kadar hibe verilecek Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi Çağrısı açıldı
ABD'de ödevi ile özür metnini ChatGPT'ye hazırlatan öğrenci, eğitimdeki yapay zeka endişesini artırdı

ABD'de ödevi ile özür metnini ChatGPT'ye hazırlatan öğrenci, eğitimdeki yapay zeka endişesini artırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet