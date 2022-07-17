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Teknoloji

Mini İHA tehditlerine karşı geliştirilen ŞAHİN envantere girdi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 17.07.2022
Mini İHA tehditlerine karşı geliştirilen ŞAHİN envantere girdi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, mini-mikro insansız hava araçlarının (İHA) imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildirdi.

Demir, Twitter'dan sisteme ilişkin paylaşım yaptı.

Mini-mikro İHA'ların imhası için geliştirilen ŞAHİN 40 mm Fiziksel İmha Sistemi'nin ilk kez envantere girdiğini bildiren Demir, "Kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip ŞAHİN, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Hayırlı olsun." bilgisini verdi.

Hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkanlık ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirilen ŞAHİN sisteminin kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere kazandırıldı.

Döner kanatlı ve sabit kanatlı mini-mikro İHA, maket uçak tehditlerinin imha edilmesine yönelik geliştirilen ŞAHİN, radardan bildirilen konuma yönlenme (angajman) sağlayarak hedef takibi ve hedefe yönelik balistik hesaplama yapabiliyor.

Sistem, kritik tesislerin korunması, sınır güvenliği, hava savunma gibi alanlarda kullanılabilecek. Bununla birlikte, çekilebilir römork üzerinde bulunan ve modüler sistem mimarisine sahip olan ŞAHİN sistemi kolay intikal ve kurulum özelliklerine sahip.

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