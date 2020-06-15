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Bilim Teknoloji

Milyonlarca yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

Bilim adamları, milyonlarca yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türü keşfetti.

Emel Gözellik   | 15.06.2020
Milyonlarca yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyebilen timsah türü bulundu

Ankara

Çinli, Avustralyalı ve Amerikalı bilim adamları, Güney Kore'deki "Jinju Oluşumu" adlı jeolojik bölgede bulunan tarih öncesi çağlardan kalan ayak izlerini inceledi. Araştırmacılar bu izlerin, 2 ayağı üzerinde yürüyebilen bir timsah türüne ait olduğu sonucuna vardı.

Chinju Ulusal Eğitim Üniversitesinden Kyung Soo Kim, yaptığı açıklamada, milyonlarca yıl önce yaşamış canlının, 18-24 santimetrelik ayak izinden tahmini 3 metre uzunluğunda olduğunun anlaşıldığını belirterek, bu prehistorik canlının 2 ayağı üzerinde yürüdüğünü, dinozorlar gibi hareket ettiğini fakat izlerin dinozor izi olmadığı sonucuna vardıklarını belirtti.

Timsahların insanlar gibi ayaklarını tam basarak yürüdüğünü ifade eden Kyung Soo Kim, bu izlerin 100 milyon yıl önce yaşamış 2 ayağı üzerinde yürüyen timsahlara ait olduğu sonucuna vardıklarını kaydetti.

Araştırmanın sonuçları "Scientific Reports" dergisinde yayımlandı.

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