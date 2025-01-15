Dolar
35.49
Euro
36.61
Altın
2,677.24
ETH/USDT
3,238.80
BTC/USDT
96,608.00
BIST 100
9,715.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı

Bakan Kacır, Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S şirketinin 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasına ilişkin, "Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Zeynep Duyar  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, üst yöneticiliğini (CEO) Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı Fergani Uzay'ın ilk uydusu FGN-100-d1'in ve Plan-S'in 4 uydusunun daha uzaya fırlatılmasını değerlendirdi.

Geliştirdikleri uyduları bugün uzaya çıkaran Türk girişimleri Fergani Uzay ve Plan-S'i tebrik eden Kacır, şunları kaydetti:

"Fergani'nin ilk uydusu FGN-100-d1 ve Plan-S'in 4 adet Connecta IoT uydusu (Connecta IOT-5, 6, 7 ve 8) bugün SpaceX'in Transporter-12 görevi ile uzaya çıkıyor. Uzay ekosistemimiz, Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda her geçen gün daha da güçlenecek."

"Yeni bir dönem başladı"

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ise Türkiye'nin uzay ekosisteminin büyümeye devam ettiğini belirterek, şu paylaşımı yaptı:

"Fergani Uzay, ilk uydusu FGN-100-d1'i SpaceX'in Falcon 9 roketiyle uzaya göndererek Small-GEO kategorisinde yeni bir dönemi başlattı. Haberleşme ve coğrafi konumlandırma alanında küresel kapsama sunacak uydu, geleceğin teknolojilerine öncülük edecek. Plan-S, yeni ticari uydularıyla IoT ve 6G NTN haberleşme teknolojilerinde global çözümler geliştirmeye devam ediyor. Şirket, bugüne kadar 9 uyduyu başarıyla uzaya gönderdi ve IoT uydu ağı hedefini büyütmeye devam ediyor. Ülkemizin öncü uzay şirketleri Fergani Uzay ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojilerini bu önemli başarıları için tebrik ediyoruz. Türkiye'nin uzay alanındaki bu değerli adımları, Milli Teknoloji Hamlesi'nin gücünü bir kez daha gösteriyor."

Fırlatma canlı yayınlandı

Başarıyla gerçekleştirilen Transporter-12 görevine ilişkin görüntüler SpaceX'in X hesabından canlı yayınlandı.

Fergani uydusunun hidrojen peroksit uzay motorunun ateşleme testi geçen yıl mayıs ayında başarıyla gerçekleştirilmişti. Selçuk Bayraktar, Fergani'yi takım uydulardan oluşan küresel konumlama sistemini inşa etmek üzere kurduklarını belirtmişti.

Fergani Uzay, geliştirdiği yenilikçi ve özgün teknolojilerle, uzay taşımacılığı ve alçak yörünge uydu servislerinde sürdürülebilir ve maliyet etkin çözümler üreterek dünyada öne çıkmayı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Türkiye Varlık Fonu denetimi görüşüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 36 yıl önce PKK'nın İkiyaka katliamında yaşamını kaybedenlerin aileleriyle görüştü

Benzer haberler

Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı

Milli uzay ekosistemini güçlendirecek 5 uydu uzaya fırlatıldı

Bakan Kacır: Yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanlarında 22 milyar lira destek sağladık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan, 550 milyon lira bütçeli mali destek programı müjdesi

Bakan Kacır: Ülkemizde teknoloji girişimciliğinin olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme

Bakan Kacır: Ülkemizde teknoloji girişimciliğinin olgunlaşma sürecine ulaşmış olması gurur verici bir gelişme
Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özel'in "kırmızı kart"ına KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi

Bakan Kacır, CHP Genel Başkanı Özel'in "kırmızı kart"ına KAAN'ın uçuş kartıyla yanıt verdi
Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak

Milli Gözetim Radarı Türk hava sahasında güvenliği artıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet