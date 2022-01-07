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Teknoloji

Milli gözlem uydusu İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmeye hazır olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE'nin 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacağını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 07.01.2022
Milli gözlem uydusu İMECE, son çeyrekte uzaya gönderilmeye hazır olacak

Ankara

Bakan Varank, Twitter hesabından, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tesislerinde gerçekleştirilen "Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni"nin ardından, TUSAŞ bünyesindeki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, gece mesaisi yapan TÜBİTAK UZAY çalışanlarının yanına uğradığını belirten Varank, "Türkiye'nin sıfırdan tasarlayıp ürettiği ilk metre altı çözünürlükteki milli gözlem uydusu İMECE, 2022'nin son çeyreğinde uzaya gönderilmek üzere hazır olacak." ifadesini kullandı.

Güneş paneli açılma testleri tamamlandı

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakan Varank'a ziyaretinde, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve TÜBİTAK Enstitü Müdürü Mesut Gökten de eşlik etti.

Varank, güneş paneli açılma testleri için hazırlıkların yapıldığı İMECE uydusunun uçuş modelini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Uydunun güneş paneli açılma testleri bugün başarıyla tamamlandı.

Uydunun Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacını karşılamak üzere İMECE Altyapı Projesi'nde geliştirilen alt sistemlerle uzaya gönderilerek kritik uzay teknolojilerinde yurt dışı bağımlılığın en aza indirilmesi hedefleniyor.

Özellikle görüntüleme, haberleşme, uydu yönetim ekipmanı (uçuş bilgisayarı), elektrikli itki, güç ve yönelim belirleme alt sistemlerinin milli imkanlarla geliştirilmesiyle, yurt içi ve yurt dışı pazarında yer alacak katma değeri yüksek ticari ekipmanlara sahip olunacak.

TÜBİTAK UZAY tarafından geliştirilen İMECE uydusunun yılın son çeyreğinde yer testlerini tamamlaması ve 2023'ün ilk çeyreğinde fırlatılması planlanıyor.

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