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Teknoloji

Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu

Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde bir araya gelen yaklaşık 1000 gökyüzü tutkunu, yılın en etkileyici doğa olaylarından "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

Orhan Onur Gemici  | 12.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Meteor yağmurunu izlemek isteyenler rasathanede buluştu Fotoğraf: Ömer Taha Çetin/AA

Ankara

Gökyüzü tutkunları, yılın en etkileyici doğa olaylarından biri olarak gösterilen "Perseid meteor yağmuru"nu Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi'nde gözlemledi.

Ankara Üniversitesinin İncek'teki rasathanede düzenlediği etkinliğe, gökyüzü meraklıları yoğun ilgi gösterdi.

Rasathanenin bulunduğu alanda toplanan yaklaşık 1000 katılımcı, havanın kararmasıyla teleskoplar önünde uzun sıra oluşturdu.

Akademisyenler ve astronomi öğrencileri eşliğinde kubbe binasındaki ve bahçedeki teleskoplarla Satürn gözlemi yapan astronomi meraklıları, daha sonra çıplak gözle görülebilen "Perseid meteor yağmuru"nu izledi.

Rasathane kampüsü içindeki müzeyi de ziyaret eden katılımcılar, bilimsel gözlemler sırasında kullanılmış gözlem araçlarını inceleme fırsatı buldu.

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