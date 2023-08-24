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Teknoloji

Meta, bilgisayar kodları yazmaya yönelik yapay zeka aracı çıkardı

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, kod oluşturmak için metin istemlerini kullanabilen yapay zeka aracı Code Llama'yı piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 24.08.2023 - Güncelleme : 24.08.2023
Meta, bilgisayar kodları yazmaya yönelik yapay zeka aracı çıkardı

New York

Meta'dan yapılan açıklamada, Code Llama'nın, kodlama işlerinde kamuya açık büyük dil modelleri için son teknoloji bir ürün olduğu ifade edildi.

Code Llama'nın programcıların daha sağlam, iyi belgelenmiş yazılımlar yazmasına yardımcı olacak bir üretkenlik ve eğitim aracı olarak kullanılma potansiyeline sahip olduğu belirtilen açıklamada, yapay zeka aracının, Llama 2 ile aynı topluluk lisansı altında hem araştırma hem de ticari kullanım için yayımlandığı kaydedildi.

Açıklamada, yenilikçi, güvenli ve sorumlu yeni yapay zeka araçları geliştirmek için yapay zekaya açık bir yaklaşımın en iyisi olduğuna inanıldığı vurgulandı.

Gelişmiş kodlama yeteneklerine sahip Code Llama'nın hem koddan hem de doğal dil istemlerinden, kod ve kod hakkında doğal dil oluşturabileceği ifade edilen açıklamada, aracın ayrıca kod tanımlama ve hata ayıklama için de kullanılabileceği aktarıldı.

Açıklamada, Code Llama'nın, Python, C++, Java, Javascript gibi en popüler kodlama dillerinin çoğunu desteklediği bildirildi.

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