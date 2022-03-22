Liselilerin "Pirana"sı dünya birinciliği için Houston'da yarışacak
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, belirlenen hedeflere top ve disk atıp, barlara tırmanabilen "Pirana" isimli robotuyla dünya genelinde düzenlenen robot yarışmasının Türkiye'deki bölgesel ayağında birinci oldu.
İstanbul
Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Şişli MTAL) öğrencileri, 33 ülkeden 95 bini aşkın öğrencinin katılımı ile düzenlenen "FIRST Robotics Competition (FRC) 2022" yarışmasının bölgesel ayağında birinci olarak ABD'ye gitmeye hak kazandı.
Dünya genelinde bu yıl 33'üncüsü gerçekleştirilen FRC'nin İstanbul'daki etabında Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, İsviçre, Libya, Endonezya, Brezilya ve Kazakistan'dan takımlar yarıştı.
Üç takım ile seçmeli ittifak kurarak yarışmaya katılan "Şişli MTAL İSTANBULS 6064", "Pirana" isimli robotla İstanbul'da yarışan 49 yerli ve yabancı takım arasından İstanbul bölgesel turnuvasını kazandı.
Ocak ayında çalışmaya başlayan öğrenciler, "Pirana"yı hem tasarladı hem de üretti
Öğrencilerin ürettikleri 56 kilo ağırlığında ve 130 santim boyutundaki robot, belirlenen hedeflere top ve disk atıyor, barlara tırmanıyor.
Takımdaki 10 kişilik öğrenci grubu arasında Yiğit İbrahim Konuk, Alper Tezcan, Aziz Hüseyin Türkyılmaz, Mehmet Emin, Yağız Yücel, Uygar Yüksektepe, Yağız Berke Çağvan, Fatih Durmaz, İrem Özyayıkçı ve Muhammet Yahya Alemdar yer alırken mentor öğretmenler arasında Hasan Bilgin, Necip Akyürek, Adnan Bayram ve Fırat Sevim bulunuyor.
"Amerika'ya gidebilmek için sponsorlara ihtiyacımız var"
Şişli MTAL Müdürü Bülent Aytaç, takımın 7 yıldır robotlar üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.
Aytaç, bu çalışmaları sürdürürken sponsor firmaların desteğinin çok önemli olduğunu belirterek, "Amerika'ya gidebilmek için de yeni sponsorlara ihtiyacımız var. Öğrencilerimiz ve mentorleri çok sıkı çalışıyor. İstanbul'da kar tatili olduğunda bile öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz okula gelerek robotu bitirmek için canla başla çalıştılar. Amerika'da iyi bir başarı kazanıp ülkemize döneceğimize inanıyorum." dedi.
Mentor öğretmenlerden Hasan Bilgin, ocak ayının başında çalışmaya başladıklarını, yarışmanın temasına ve kurallarına uygun robot tasarladıklarını ifade etti.
Yarışmadan 3 gün önce parçalandı
Bilgin, ortalama 8 haftada 1 robot ürettiklerini dile getirerek, "Bu yarışma, tüm dünyada yapılan uluslararası bir yarışma. Kurallara göre de robotlar tasarım konusunda belli standartlarda olmalı. Bunlardan birisi de ağırlık kuralı. Atölyemizde bu boyutta bir robotu tartabilecek tartımız olmadığı için bir alüminyumcuya robotumuzu tartmaya götürdük. Yarışmaya 3 gün kala tarttıktan sonra geri gelirken robot düşüp dağıldı. O kısa sürede öğrenciler burada sabahlayarak robotu yetiştirdiler ve katıldıkları ittifakın içerisinde yer alıp kazandılar." diye konuştu.
"Robotumuzu Amerika'da daha da geliştirmek istiyoruz"
Öğrencilerden Alper Tezcan, ürettikleri robotun oyunun kurallarına göre top atması ve tırmanması gerektiğini belirtti.
Tezcan, "Robotumuzu Amerika'da daha da geliştirmek istiyoruz. Robotta biz ikinci bara çıkıyorduk. İzmir'deki yarışma sonrası İstanbul'daki yarışma için sistemimizi değiştirmeye karar verdik ve üçüncü ile dördüncü bara tırmanmaya karar verdik. Daha sonra da top atmaya daha çok odaklandık." ifadelerini kullandı.
Öğrencilerden Aziz Hüseyin Türkyılmaz da, robotlarında pnömatik sistemleri olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Şurada gördüğünüz küçük kompresör 90 cc. Sekiz tane tankımız var. O tankları dolduruyor. Tankları doldurduktan sonra seramik sayesinde bu havayı kontrol ediyoruz ve intek sistemimizi açıyoruz. İntek sistemimizden topu aldıktan sonra belli bir süre, yaklaşık 20 saniye kala tırmanma kısmına gidiyoruz. İki tane büyük pistonumuz var. O pistonlarla beraber tırmanma yapıyoruz. Şimdiki hedefimiz, ürettiğimiz robotla Houston'da birinci olmak."
Bölgesel turnuvayı kazanan "ISTANBULLS 6064", 20-23 Nisan'da ABD'nin Houston kentinde düzenlenecek şampiyonaya katılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.