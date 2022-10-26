Kuruluşunun 250. yılına hazırlanan İTÜ gelecek vizyonunu açıkladı
Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, "Geleceği Dönüştür' adını verdiğimiz bu vizyonla birlikte mühendisliği yeniden tanımlamayı hedefliyoruz. Üstelik yalnızca ülkemizde değil, Avrupa'da ve dünyada da bu açılımı getirme çabası içindeyiz." dedi.
İstanbul
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ'nün mühendislik eğitimine getireceği yeni bakış açısını açıklayarak, "Mühendislikten mimariye, yapay zekadan robotiğe kadar teknolojiyi en üst düzeyde geliştirirken, aynı zamanda yeni öğrenme ve deneyimleme biçimleri inşa etmekteyiz. Bu anlamıyla 'İTÜ mühendisliği baştan tanımlıyor veya mühendisliğin tarifini yeniden yapıyor' diyebiliriz." dedi.
Prof. Dr. Koyuncu, üniversitenin Ayazağa yerleşkesi rektörlük binasında düzenlediği "250. Yıl" basın toplantısında "Geleceği Dönüştür" mottosuyla İTÜ'nün mühendislik eğitimine getireceği yeni bakış açısını açıkladı.
İTÜ'nün, Ar-Ge ve teknolojideki öncülüğü, uluslararası başarıları ve paydaşlarıyla geliştirdiği aktif iş birliği modelleri ve güçlü mezun ağıyla her zaman birkaç adım öne çıktığını anlatan Koyuncu, "2023'te Cumhuriyetimiz 100. yaşına girmiş olacak. Bu açıdan çok heyecanlıyız. 2023 yılını bizim için daha özel yapan ise aynı zamanda İTÜ'nün 250. yılını da kutlayacak olmamızdır." diye konuştu.
Koyuncu, "250. Yıl" logosunu belirlemek için düzenledikleri yarışmaya yoğun bir katılım olduğunu, 600'den fazla logo içinden titiz bir eleme yaparak "250. Yıl" logosunu belirlediklerini belirterek, "Yeni logomuz, öncelikle İTÜ'nün köklü geçmişi ile dinamik yapısı arasında bir köprü oluşturmayı hedeflemektedir." ifadesini kullandı.
İTÜ'nün 250 yıllık tarihi boyunca her zaman inşa eden, yeniden kurgulayan ve dönüştüren bir özelliğe sahip olduğuna işaret eden Koyuncu, üniversitelerinin, yenilikleri ilk önce takip eden, dünyadaki teknolojik ve inovatif dönüşüme en hızlı uyum sağlayan ve liderliği üstlenen bir konumda olduğunu dile getirdi.
"Mühendisliği yeniden tanımlamayı hedefliyoruz"
Koyuncu, bu anlamda Ar-Ge'de, dijital dönüşümde, sürdürülebilirlik konularında her zaman evrensel düzeyde öncü bir rol üstlenen İTÜ'nün 250. yıl etkinliklerini paylaştıkları bu önemli günde, çok kapsamlı bir gelecek vizyonu ortaya koyduklarını bildirdi.
Prof. Dr. Koyuncu, "Geleceği Dönüştür adını verdiğimiz bu vizyonla birlikte mühendisliği yeniden tanımlamayı hedefliyoruz. Üstelik yalnızca ülkemizde değil, Avrupa'da ve dünyada da bu açılımı getirme çabası içindeyiz. İTÜ, EELISA adı verilen bir Avrupa Üniversitesi konsorsiyumu içerisindedir. EELISA 'Avrupa Mühendislik, Öğrenimi, İnovasyon ve Bilim Birliği'dir. Tüm Avrupa coğrafyasında mühendislik eğitimine yön veren lider bir üniversite konumunda yer alıyor." dedi.
"İTÜ, mühendisliği baştan tanımlıyor"
Hedefleri doğrultusunda geleceği dönüştürürken üniversitenin vizyonunu ortaya koyan üç temel başlıktan hareket edeceklerini anlatan Prof. Dr. İsmail Koyuncu, şöyle devam etti:
"Bunlar aktif öğrenme, etki odaklı Ar-Ge ve teknolojik/dijital dönüşüm modelleridir. Esasında son yıllarda yaptığımız birçok çalışmayla bu vizyonumuzun altyapısını ortaya koyan adımları da atmış bulunduk. Bu plan çerçevesinde Ar-Ge, teknoloji ve dijitalleşmenin ön planda olduğu, disiplinler arası bir bakışa sahip, sürdürülebilirliğe ve küresel sorunlara dair kalıcı çözümler üreten ve girişimci öğrenci yetiştirme amaçlı bir yöntemi, ön plana çıkarıyoruz. Bu sayede, mühendislikten mimariye, yapay zekadan robotiğe kadar teknolojiyi en üst düzeyde geliştirirken, aynı zamanda yeni öğrenme ve deneyimleme biçimleri inşa etmekteyiz. Bu anlamıyla 'İTÜ mühendisliği baştan tanımlıyor veya mühendisliğin tarifini yeniden yapıyor' diyebiliriz."
İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri
Koyuncu, hazırlıklarını epeydir sürdürdükleri ve bu yıl ilk defa başlattıkları İTÜ Ödülleri'ne de değinerek, "24 Ekim itibariyle son başvuruları aldığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri'nin her yıl bir teması ve İTÜ'nün çok değerli hocalarından birinin adını taşıyacak özel bir ödülü olacak. 3 farklı alanda 7 farklı kategoride 20'den fazla ödül sahiplerini bulacak. Kasım ayı sonunda İTÜ Ödülleri için de güzel bir tören planlamaktayız." diye konuştu.
Müze çalışması
İTÜ'nün tarihsel birikimini belli başlı köşe taşlarına, değişim ve dönüşümlere vurgu yaparak, adeta bir hikaye kurgusu içinde anlatacakları güzel bir müze hazırlığı içerisinde olduklarını bildiren Koyuncu, "Sağ tarafımda görmüş olduğunuz Türkiye'nin ilk TV kameralarıdır. İTÜ, İTÜ TV ile Türkiye'de ilk televizyon yayıncılığını başlatan kurumdur. Sol tarafımda gördüğünüz Türkiye'nin ilk yerli ve milli motorudur. Rahmetli mezunumuz ve mensubumuz Necmettin Erbakan hocamızın eseridir. Bunun gibi birçok eseri, hikayeleriyle birlikte İTÜ müzesi içinde sergileyeceğiz." şeklinde konuştu.
Toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, iş insanı Feryal Gülman, rüzgar sörfçüsü Çağla Kubat, eski basketbolcu Harun Erdenay'ın da aralarında bulunduğu İTÜ mezunu kültür sanat, spor, akademi ve iş dünyasının ünlü isimleri katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.