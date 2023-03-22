Dolar
19.04
Euro
20.56
Altın
1,942.95
ETH/USDT
1,783.50
BTC/USDT
28,142.00
BIST 100
4,948.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüklerini yerine getirmeyen WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası verdi.

Kemal Karadağ  | 22.03.2023 - Güncelleme : 22.03.2023
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Kurul, başlattığı resen inceleme kapsamında Türkiye'deki ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine tabi olan Meta ve WhatsApp'ın, Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen bu yükümlülüğünü süresinde yerine getirmediğini tespit etti.

Bu nedenle, Meta ve WhatsApp'a ayrı ayrı 2 milyon 665 bin lira idari para cezası verilmesine hükmeden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ayrıca Meta ve WhatsApp'ın 30 gün içinde sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi konusunda talimatlandırılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da depremde yıkılan apartmanın inşaat mühendisi hakkında iddianame hazırlandı
Bakan Varank, deprem sonrasında lojistik merkeze dönüştürülen kayısı deposunu ziyaret etti
İskenderun'da ramazan ayı hazırlıkları tamamlandı
Malatya'da depremlerde yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 41'e yükseldi
Bursa'daki barajlarda 80 gün yetecek içme suyu var

Benzer haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira ceza

Meta 10 bin çalışanını daha işten çıkaracak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet