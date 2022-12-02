James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) James Webb Uzay Teleskobu, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'da bulutlar tespit etti.
Ankara
CNN'in haberine göre, James Webb Uzay Teleskobu, geçen ay Dünya’nın dört katı atmosfer yoğunluğuna sahip Titan'ı inceledi.
İncelemede, 4 Kasım'da, Titan'ın kuzey yarımküresinde 2 bulut görüntülendi.
Söz konusu bulutlardan büyüğü Titan'ın yüzeyindeki bilinen en büyük sıvı kütlesi Kraken Mare’nin yakınında tespit edildi.
Titan’ın atmosferi nitrojen ve metandan oluşurken, bu oluşum uyduya turuncu bir görünüm veriyor.
Titan'ın yüzeyinde bulutları oluşturan ve yağmur yağmasını sağlayan sıvı etan ve metan bulunuyor.
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