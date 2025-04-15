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Teknoloji

İMECE uydusu uzaydaki ikinci yaşını kutluyor

Türkiye'nin ilk metre altı çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE, uzaydaki ikinci yılını doldurdu.

Zeynep Duyar  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
İMECE uydusu uzaydaki ikinci yaşını kutluyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İMECE'nin yeni yaşını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla kutladı.

Bakan Kacır, 15 Nisan 2023'te fırlatılan İMECE için "uzaydaki gözümüz 2 yaşında" ifadesini kullanarak, şu bilgileri paylaştı:

"Elektro-optik kamerası, uçuş bilgisayarı, elektrikli itki sistemi ve haberleşme alt sistemleri gibi birçok kritik bileşeni tamamen milli imkanlarla üretilen uydumuz, yüzde 90'a erişen yerlilik oranıyla İMECE-2 ve İMECE-3 takım uydu projelerimizin de temelini oluşturdu. Uydu teknolojilerinde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla ülkemizi kendi haberleşme ve görüntüleme uydularını geliştirebilen, test edebilen, üretebilen bir seviyeye taşıdık. Milli Uzay Programı hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizi uzayın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz."

Bakan Uraloğlu da Türkiye'nin metre altı çözünürlüğe sahip yerli ve milli ilk gözlem uydusu İMECE'nin iki yıldır gök vatanda olduğunu belirterek, "Yerli tasarım ve milli yazılımla uzayda söz sahibi olmak için iz bırakmaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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