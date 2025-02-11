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Teknoloji, Yapay zeka

IEA, kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacak

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacağını duyurdu.

Esra Taşkın  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
IEA, kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacak

Paris

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te Yapay Zeka Eylem Zirvesi düzenlendi.

Zirvede konuşan Birol, yapay zeka gibi insanlık adına önemli bir konuda yapıcı bir diyalog için liderleri ve firmaları bir araya toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Birol, dünyanın en büyük veri merkezinin Hindistan'da inşa edilmekte olduğunu belirterek bundan ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kutladı.

Veri merkezleri nedeniyle ek enerji ve elektriğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Birol, enerji olmadan yapay zekanın da olamayacağını söyledi.

Birol, yapay zeka alanında çalışan firmaların, sürdürebilir ve uygun fiyatlı elektriğe güvenli bir şekilde ulaşmak istediğini kaydetti.

"Bu nedenle bu (elektrik) tedarikini güvenli ve sürdürebilir hale getiren ülkeler bir adım önde." diyen Birol, veri merkezlerinin, bu yapılara elektrik sağlayan altyapıdan daha hızlı inşa edilmesinin sorun teşkil ettiğine dikkati çekti.

Birol, "Kamu yetkililerinin, enerji ve teknoloji firmalarının birlikte çalışmasını sağlamalıyız." dedi.

Yapay zekanın, enerji sistemlerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Birol, "Veri merkezleri, yeni firma modellerinin kurulmasını, daha küçük reaktörlerle yeni nükleer teknolojiler veya jeotermal teknolojiler geliştirilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Birol, yapay zeka ve enerji konusunda belirsizliklerin olduğunu vurgulayarak IEA olarak nisanda Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açmaya karar verdiklerini duyurdu.

Bu gözlemeviyle tüm veri merkezlerinin elektrik ihtiyaçlarının ne olduğuna, ayrıca yapay zeka uygulamalarının enerji teknolojileri üzerindeki etkisine bakabileceklerini kaydeden Birol, söz konusu gözlemevinin kaynaklarının kamuoyunun erişimine açık olacağını açıkladı.

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