Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,836.30
BTC/USDT
29,054.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi.

Dilara Karataş  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti Kaynak: ISRO

Ankara

ANI News'in haberine göre, Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.

Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.

Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3,9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.

Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 18'inci yardım uçağını gönderdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Danimarka'daki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı
Adalet Bakanı Tunç, Adli Tıp Kurumunu ziyaret etti
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Zonguldak'ta incelemelerde bulundu
Bilecik'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay keşif aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Hindistan'dan Pakistan'ın diyalog çağrısına yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: Sürdürülebilir ve huzurlu bir çevre için çalışma zamanı geldi

Hindistan'ın Gurugram bölgesinde ırkçı saldırılara hedef olan Müslümanlar korku içinde

Hindistan'ın Gurugram bölgesinde ırkçı saldırılara hedef olan Müslümanlar korku içinde
Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı

Hindistan'da, Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılmasına itiraz duruşması başladı
Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor

Uzaya gönderilen "Voyager Altın Kayıtları"nın bir kopyası açık artırmaya çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet