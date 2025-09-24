Dolar
Teknoloji

Havacılık sektörü için çözüm geliştiren Türk öğrenciler dünya birincisi oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk öğrencilerin, havacılık sektörü için geliştirdikleri yapay zeka destekli çözümle, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda birinci olduğunu bildirdi.

Mertkan Oruç  | 24.09.2025 - Güncelleme : 24.09.2025
Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl kasım ayında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen "AI in the Sky: A Unified Approach with ICAO" etkinliğinin meyvelerini vermeye başladığını aktardı.

Uraloğlu, söz konusu sempozyumla birlikte havacılıkta yapay zeka kullanımının uluslararası gündeme taşındığını, gençlerin bu alana ilgisinin arttığını belirtti.

Türk öğrencilerin, ICAO 42. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası İnovasyon Yarışması'nda elde ettiği başarıya işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kuşağımızdan gelen genç öğrencilerimiz, 'Global Horizons: Inclusive Innovations for Aviation' teması altında havacılığın kritik bir sorunu için geliştirdikleri yapay zeka çözümüyle 25 proje arasından dünya birincisi olmuştur. Türk öğrencilerin geliştirdiği 'Air Traffic Controller Diversion & Support System' projesi, hava trafik kontrolünde ani yönlendirme ihtiyaçlarında hava araçlarına destek sağlıyor. Bu proje güvenli rota değişimlerini kolaylaştırırken aynı zamanda kriz yönetimi kapasitesini de güçlendiriyor. Antalya'da başlattığımız vizyon, gençlerimizin bugün dünya birinciliğine uzanmasının temelini oluşturdu. Gençlerimizi gönülden tebrik ediyor, bu başarının hem ülkemizde hem de dünyada geleceğin yenilikçi projelerine ilham vermesini temenni ediyorum."​​​​​​​

