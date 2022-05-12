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Teknoloji

Genç farelerin omurilik sıvısı yaşlı farelerde hafıza fonksiyonunu artırabilir

Yeni bir araştırma, genç farelerden alınan beyin omurilik sıvısının, yaşlı farelere aktarılarak, yaşlılardaki hafıza fonksiyonunu geliştirebileceğini ortaya koydu.

Emel Öz   | 12.05.2022
Genç farelerin omurilik sıvısı yaşlı farelerde hafıza fonksiyonunu artırabilir

Ankara

Nature dergisindeki çalışmada, genç farelerin beyin omurilik sıvısındaki bir proteinin, beyin fonksiyonlarını koruyan hücreleri artırmaya yardımcı olabileceği belirlendi.

Araştırma ekibi, genç farelerdeki beyin omurilik sıvısını, doğrudan yaşlıların beynine aktardı. Bunun, yaşlı farelerde nöronların iletkenliğini artırdığı, böylece hatırlama sürecini geliştirdiği kaydedildi.

Beyin omurilik sıvısının, normal beyin gelişimi için gerekli olan temel iyon ve besin maddelerinden oluşan bir karışım olduğunu aktaran araştırmacılar, bunun, beyin sağlığının bir göstergesi olduğuna işaret ediyor. Ancak memeliler yaşlandıkça, sıvının bileşiminde bazı değişiklikler oluyor ve bu değişiklik hafızayla ilgili hücreleri etkileyebiliyor.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde Boston Çocuk Hastanesi'nden Nörobiyolog Maria Lehtinen, bu çalışmanın, temel bilim perspektifinde oldukça heyecan verici olduğunu ifade ederek, daha fazla çalışmanın yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

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Genç farelerin omurilik sıvısı yaşlı farelerde hafıza fonksiyonunu artırabilir