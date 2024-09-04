Dolar
34.04
Euro
37.64
Altın
2,486.30
ETH/USDT
2,400.00
BTC/USDT
56,550.00
BIST 100
9,884.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor

Gaziantep'te bir firma tarafından geliştirilen yazılım sayesinde çiftçinin lisanslı depoya koyduğu ürünler, sanal pazarda satışa sunuluyor.

Ömer Faruk Salman  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Lisanslı depolarda saklanan ürünlerin internet ortamında kota edilmesini sağlamak amacıyla Gaziantep'te girişimci Beyazıt Kölemen bir yazılım geliştirmeye karar verdi.

Kölemen, Teknopark'tan aldığı destekle hazırladığı projeyle, lisanslı depoları, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nu (MKK), Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO), Türkiye Ürün ve İhtisas Borsası'nı (TURİB) ve Takasbank'ı sisteme entegre etti.

Sistem sayesinde lisanslı depoda saklanan ürünler, hasat dönemi, yetiştiği bölge ve kalitesine göre sınıflandırılarak elektronik pazarda satışa sunuluyor.

Firma sahibi Beyazıt Kölemen, AA muhabirine, Avrupa'da ve Amerika'da benzer şekilde sistemin kullanıldığını, Türkiye'de ise şu anda 100'ün üzerinde lisanslı deponun sisteme entegre olarak çalıştığını söyledi.

Sistemi 6 kişilik ekiple geliştirdiklerini anlatan Kölemen, "7 yıldır her geçen gün üzerine koyarak geliştiriyoruz. Şu anda yaklaşık 5 milyon tonluk bir ürünün işlenmesi, depolanması ve Borsa İstanbul'a kota ettirilmesiyle ilgili süreçlerin hepsini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de yeni yeni oturan bir sistem, her geçen gün yeni depo ekleniyor. Yakın bir zamanda açılacak depolarla sayının 400, 500'ü bulmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tüketici istediği kalitede ürünü bulabiliyor

Ürünlerin sistem üzerine belli bir sınıflandırılmaya tabi tutulduğunu aktaran Kölemen, çalışmayı daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kölemen, şunları kaydetti:

"Türkiye Standartları Enstitüsü'nün belirlediği standartlar çerçevesinde birçok tarımsal ürün burada belirli kalite kriterlerinden geçerek, doğru bir süreç sonrası ürün depolanıyor. Önceden çiftçiler sıra bekliyor ve yoğunluk oluyordu. Ürünü devlet dışında bir yere satmak istediğinde standart sorunları çıkıyordu. Hangi şartlarda nasıl bir yerde beklediği belirsizdi. Sistem şu an bunları tamamen güvence altına aldı. Çiftçi istediği yere ürünün satışını yapabiliyor. Örnek veriyorum Van'ın herhangi bir ilçesinde yetişen ürünün kalitesini tüm Türkiye'den sistem üzerinden anlık olarak takip edebiliyoruz. İstanbul'dan bir şirket, Diyarbakır'dan bir ürün almak istediğinde o ürünün kalitesini ve kriterlerini her yerden anlık olarak görüyor. Buğday için kaçıncı sınıf, yöresi neresi ve hasat zamanı ne zaman gibi kriterlerle Borsa İstanbul'un verdiği Merkezi Kayıt Kuruluşu ve bir bankayla entegre çalışıyoruz. Ürünleri elektronik ürün senedi dediğimiz belgeye dönüştürebiliyoruz."

Kölemen, geliştirilen sistem sayesinde çiftçi ve alıcıların yurt dışında bulunan sistemlere bir ihtiyacı kalmadığını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Philadelphi açıklamasına tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi
Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğunun yeni hizmet binası açıldı
Bakan Kacır: Anadolu Ajansı ve TRT, cesur gazetecileriyle Gazze'deki korkunç olayları dünyaya duyurmuştur
32. Balkan Haber Ajansları Birliği-Güneydoğu Avrupa Konferansı İstanbul'da başladı

Benzer haberler

Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor

Geliştirdiği yazılımla lisanslı depodaki ürünleri pazara sunuyor

Gaziantep'te "dünyanın en uzun kebabı" rekor denemesi için hazırlıklar tamamlandı

Güneydoğu'nun ağustos ayı ihracatı 1 milyar doları aştı

Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu

Resimle hayata tutunan genç, eğitim aldığı kursta öğretmen oldu
Devlet korumasındaki çocuklar kampta "rol modelleriyle" buluştu

Devlet korumasındaki çocuklar kampta "rol modelleriyle" buluştu
Gaziantep'te "dünyanın en uzun kebabı" için rekor denemesi yapılacak

Gaziantep'te "dünyanın en uzun kebabı" için rekor denemesi yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet