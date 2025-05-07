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Teknoloji

Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, iplik üretimini hızlandıran makine geliştirdi

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) görevli akademisyenler, iplik üretimini hızlandıran ve üretim maliyetini düşüren nanoteknoloji entegreli bir makine geliştirdi.

Yusuf Orak  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, iplik üretimini hızlandıran makine geliştirdi Fotoğraf: Yusuf Orak/AA

Gaziantep

GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, Doç. Dr. Ali Kılıç, Doç. Dr. Halil İbrahim İçoğlu ve Dr. Behzat Yıldırım, geleneksel iplik üretiminde kullanılan açma, temizleme, taraklama, çekme, fitil ve eğirme gibi aşamaları tek makinede birleştirmek amacıyla çalışma başlattı.

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TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen proje sonucunda "Elektro-Sirospun" adı verilen yenilikçi makine üretildi.

Üretim sürecinde hem zaman tasarrufu sağlayan hem de maliyeti düşürmesi beklenen makinenin, tekstil sektöründe önemli dönüşüm yaratması hedefleniyor.

Makinenin ekonomiye katkı sağlamasının yanı sıra ihracat potansiyeliyle de ön plana çıkması bekleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Topalbekiroğlu, AA muhabirine, 5 yıllık yoğun çalışmanın ürünü olan bu makinenin nanoteknoloji alanında önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyledi.

Topalbekiroğlu, "Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri olarak Elektro-Sirospun yöntemiyle nanoliflerden iplik üretebilen bir makine geliştirdik. Bu sistem, ülkemizin bilimsel ve teknolojik gelişimine ciddi katkılar sunacak. Geliştirdiğimiz makine, Türkiye'de ve uluslararası düzeyde önemli gelişme olarak görülüyor." dedi.

GAÜN Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Behzat Yıldırım ise makinenin çevre dostu filtrelerden ileri enerji çözümlerine kadar birçok alanda kullanılabileceğini kaydetti.

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