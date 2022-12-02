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Teknoloji

FBI, Tiktok'un ABD için "ulusal güvenlik endişesi" olduğu görüşünde

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Chris Wray, sosyal medya platformu Tiktok'un kontrolünün Çin hükümetinin elinde olduğunu belirterek, bunun ABD için ulusal güvenlik endişesi doğurduğunu belirtti.

Dildar Baykan Atalay   | 02.12.2022
FBI, Tiktok'un ABD için "ulusal güvenlik endişesi" olduğu görüşünde

Washington

Wray, Michigan Üniversitesinde katıldığı bir panelde Çin hükümetinin sosyal medya üzerindeki içerikleri manipüle ettiğini söyledi.

Çin'in TikTok üzerinden topladığı verileri casusluk için kullanabileceğine işaret eden Wray, "Tüm veriler, bizimle ortak değerleri paylaşmayan bir hükümetin elinde. Bu hükümet, ABD'nin çıkarlarına hizmet etmiyor. Bu, endişe yaratmalı." dedi.

FBI, daha önce birçok kez TikTok üzerinden toplanan verilerin Çin hükümeti tarafından "kötü niyetli" kullanılabileceğini söylemişti.

Öte yandan TikTok Operasyon Şefi Vanessa Pappas, eylülde ABD Senatosunda katıldığı bir oturumda, Çin hükümetinin uygulamanın verilerine hiçbir erişimi olmadığını belirtmişti.

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