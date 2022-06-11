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Teknoloji

Erzurum'da ortaokullular atık malzemelerden kar birikmesi ve buzlanmaya karşı proje yaptı

Erzurum'da, öğrenciler atıl durumdaki araçların koltuk ısıtma sistemlerinden aldıkları kabloları binaların çatılarına ve bahçelerine yerleştirerek kar birikmesi ve buzlanmaya karşı çözüm sunan proje geliştirdi.

Muhammet Mutaf   | 11.06.2022
Erzurum'da ortaokullular atık malzemelerden kar birikmesi ve buzlanmaya karşı proje yaptı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kültür Kurumu Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri Dursun Ali Arslan ve Zeynep İkra Durmuş, Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni Eda Hocaoğlu ile "Antikar Sistemi" isimli projeyi hayata geçirdi.

Öğrenciler, atıl durumdaki araçtan aldıkları koltuk ısıtma sistemi kablolarını binaların çatılarına ve evlerin bahçelerine yerleştirdi.

Projeyle, hava sıcaklığı kodlamayla belirlenen düşüklüğe geldiğinde sistem devreye girerek kar birikmesine ve buzlanmanın önüne geçilebiliyor.

Atık malzemeler kullanılarak geliştirilen geri dönüşüm projesiyle eriyen kar ve buzlar, depolarda toplanarak günlük hayattaki su ihtiyacının bir kısmının karşılanması hedefleniyor.

Öğrencilerden Arslan, gazetecilere, 544 kare kod projesi olarak antikar ısıtma sistemi yaptıklarını söyledi.

Karasal iklimin çok sert geçtiği ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Avrupa ve Erzurum'da buzlanma ve don olayının yaşandığını anımsatan Arslan şöyle devam etti:

"Bundan dolayı sivri buz sarkıtları insanların kafalarına düşerek zarar verebiliyor. Belediyeler kürek ve sopa yardımıyla buzları kırarak maddi olarak zarar verebiliyor. Uzun vadede bunun önüne geçebilmek ve belki de bitirebilmek için bu projeyi tasarladık. Projemizde ardinyo, LCD ekran ile sıcaklık ve nem sensörü var. Sıcaklık ve nem sensöründen gelen veriler ardinyoya, oradan da LCD ekrana yansıyor. Ardinyodaki kod sayesinde sıcaklık sıfırın altında 15 dereceye düşerse arabadaki koltuk ısıtma sistemi yani kablolar çalışıyor ve buzlar eriyerek oluğa dökülüyor. Buradan da günlük hayatta kullanılabilecek suya dönüşüyor."

Öğrencilerden Durmuş da projelerini çatıların yanında bahçelerdeki çimenlere uyguladıklarını bildirdi.

Çimenlerin altına döşenen kablolarla karların eriyebileceğini anlatan Durmuş, "Karlar buraya geldiğinde eriyerek borular sayesinde depoda toplanıyor. Buradan günlük hayatımızda kullanabileceğimiz su, içme suyu ve benzeri şeylerde kullanılarak katkı sağlıyor. Bu projemiz geri dönüşüm projesi olarak da adlandırılabilir." diye konuştu.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Hocaoğlu ise projenin Erzurum'un büyük sorunu olan çatılardan sarkan sarkıtlar ve buzlanmaya çözüm sunduğunu anlattı.

Bunların insanlara ve doğaya zarar verdiğini aktaran Hocaoğlu, "Bunu çözebilmek için çatıya ısıtma sistemi döşedik. Döşediğimiz bu ısıtma sisteminde kullandığımız kabloları da atıl durumda olan hurda bir araçtan koltuk ısıtma kablolarını söküp çatıya monteledik. Hem çatıda hem de evin bahçesinde bu kablolar mevcut. Çatıda eriyen karları depolayarak suyun geri dönüşümünü sağlıyoruz. Her şey tamamen atık malzemelerden yapıldı ve daha çok tüketen değil de üreten ve dönüştüren bir toplum olma yolunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz." ifadesini kullandı.

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