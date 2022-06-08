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Teknoloji

EFES-2022 Tatbikatı Türk savunma sanayisi için vitrin olacak

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının Türk savunma sanayisi için bir vitrin oluşturduğunu söyledi.

Göksel Yıldırım   | 08.06.2022
EFES-2022 Tatbikatı Türk savunma sanayisi için vitrin olacak Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Demir, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanını gezip, Türk savunma sanayisi şirketlerinin ürün ve faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

İsmail Demir, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, EFES-2022 Tatbikatında geniş ölçüde yerli ve milli sistemlerin kullanıldığını söyledi.

Çok sayıda yabancı misafir ve gözlemcinin tatbikatı izlediğini anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Ürünlerimizi fuarlarda, çeşitli ortamlarda sergiliyoruz. Bu tatbikatı fırsat bilerek savunma sanayisi şirketlerimizin burada sergisi oluyor. Ürünler bir yandan durağan olarak gösterilirken bir yandan da saha performansları tatbikat da olsa görülüyor. Ürünleri sergi alanında görmekten çok farklı bir şey olacak. Tatbikat alanında ürünlerimizin performansını görmek hem tatbikat anlamında hem de özellikle son zamanlarda yurt dışında da ilgi çeken savunma sanayisi ürünlerimizin saha performansının yabancı gözlemcilere ve misafirlere gösterilmesi açısından büyük önem taşıyor. Türkiye'nin savunma sanayisi ve buradaki ürünlerin geldiği nokta ürün kataloğu ve tanıtımların dışında sahada neler yapabilecekleri, koordine harekat ortamında iş birliği içinde çeşitli ürünlerimizin nasıl performans ortaya koyabilecekleri, destek oluşturabilecekleri gösterilecek."

Tatbikatı izleyen yabancı heyet sayısının fazlalığına dikkati çeken Demir, Türkiye'nin son zamanlarda adını en fazla duyurduğu ürünlerden olan SİHA'lara dikkati çekti.

Demir, şunları kaydetti:

"SİHA'larımızın kullandığı muhtelif mühimmatlar var. SİHA'lar konusunda önümüzdeki günlerde gelişmelerin neler olacağıyla ilgili ipuçları da görüyoruz. Çeşitli silah, mühimmat atış sistemleri, elektronik sistemlerimiz, roketlerimiz burada sergiye çıkmış olacak. Zaten sahada da bir kısmının kullanımını göreceğiz. Aynı zamanda deniz ürünlerimizin de kullanıldığı fırsatlar olacak. O açıdan dünya basınında öne çıkmış ürünlerimizin yanında buradaki performanslarını görecekleri diğer ürünlerimiz de ilgi çekecek diye umuyorum. Çünkü teknoloji seviyesi, performans olarak ürünlerimiz gerçekten artık dünyada birçok ürünle boy ölçüşebilecek hatta daha iyi performanslar gösterebilecek durumda. Bu açıdan da bunun bir vitrini, hareketli bir vitrini oluşacak. Tabi bu kullanımda Mehmetçiğimizin başarıları ve becerileri de önemli bir etken olacak. Bu ürünlerimizin teknik kabiliyetleri ve becerilerini sahada gösterecek olan Mehmetçiğimiz. Onların bu konudaki becerileri yine harekat alanında neler yapılabileceğiyle ilgili çok iyi bir izlenim bırakacak."

İsmail Demir, katılan heyetlerin sayısına ve içeriğine bakıldığında tatbikat ve savunma sanayisi ürünleri sergisine çok geniş bir ilgi olduğunu belirtti. Demir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da dünyada artık Türkiye'nin savunma sanayisi ürünleri konusunda dikkat çekmeye başladığını gösteriyor. Bu tatbikatta da daha önceki tatbikatlardan çok daha geniş ölçüde şirket katılımımız var. Gelmişken bu ürünlerin sahada görüldüğü noktadan bir fiil üreticilerle konuşmak, bilgi almak, gerekirse bazı anlaşmalar ve satışlar doğrultusunda yeni adımlar atmak için de iyi bir fırsat oluşacak. Bu adım adım yürüyüşümüzün önemli bir parçası. Fuarların yanında tatbikatlar, fuarımsı böyle bir ortam da inşallah ürünlerimizi çok çekici hale getirecek ve önemli ihracat adımlarımızı atmış olacağız. "

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