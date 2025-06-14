Bayraktar AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış
Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan üretimi ÇAKIR seyir füzesiyle gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testini başarıyla tamamladı.
Ankara
Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test kapsamında ÇAKIR seyir füzesinin düşük irtifada uçuş gerçekleştirdiği ve hedefini otonom olarak tanıyarak tam isabetle vurduğu bildirildi.
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Test, ÇAKIR'ın gelişmiş hedef tanıma ve yönlendirme sistemlerini sahada doğrularken, Bayraktar AKINCI'nın milli mühimmatlarla görev etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.
Baykar paylaşımında, "Bayraktar AKINCI/ÇAKIR Seyir Füzesi Alçak İrtifa Uçuşu ve Otonom Hedef Tanıma Atış Testi Tam İsabet" ifadelerine yer verdi.
Bayraktar #AKINCI ✈️🐳🚀— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 14, 2025
🚀 ÇAKIR Seyir Füzesi Alçak İrtifa Seyir ve Otonom Hedef Tanıma Atış Testi
🎯 Tam İsabet
🚀 ÇAKIR Cruise Missile Low-Altitude Flight and Autonomous Target Acquisition Firing Test
🎯 Bull's Eye@Baykartech 🤝 @Roketsan#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/Q0cygZRv12
Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da test sonrası yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Savunma sanayimizin bağımsızlık hedefinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık.
Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ÇAKIR Seyir Füzesi, gerçekleşen atış testinde sadece hedefini vurmakla kalmadı, alçak irtifada uçarak hedefini otonom şekilde tanıdı ve tam isabetle hedefe angaje oldu.
Bu kabiliyet caydırıcılığımıza 'akıl' katan bir güç!"Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.