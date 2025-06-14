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Teknoloji, Savunma sanayisi

Bayraktar AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Roketsan üretimi ÇAKIR seyir füzesiyle gerçekleştirdiği alçak irtifa seyir ve otonom hedef tanıma atış testini başarıyla tamamladı.

Firdevs Bulut Kartal  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Bayraktar AKINCI'dan ÇAKIR füzesiyle tam isabetli otonom atış

Ankara

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, test kapsamında ÇAKIR seyir füzesinin düşük irtifada uçuş gerçekleştirdiği ve hedefini otonom olarak tanıyarak tam isabetle vurduğu bildirildi.

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Test, ÇAKIR'ın gelişmiş hedef tanıma ve yönlendirme sistemlerini sahada doğrularken, Bayraktar AKINCI'nın milli mühimmatlarla görev etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Baykar paylaşımında, "Bayraktar AKINCI/ÇAKIR Seyir Füzesi Alçak İrtifa Uçuşu ve Otonom Hedef Tanıma Atış Testi Tam İsabet" ifadelerine yer verdi.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da test sonrası yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimizin bağımsızlık hedefinde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktık.

Bayraktar AKINCI'dan ateşlenen ÇAKIR Seyir Füzesi, gerçekleşen atış testinde sadece hedefini vurmakla kalmadı, alçak irtifada uçarak hedefini otonom şekilde tanıdı ve tam isabetle hedefe angaje oldu.

Bu kabiliyet caydırıcılığımıza 'akıl' katan bir güç!"

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