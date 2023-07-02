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Teknoloji

Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA işbirliği

Zeynep Duyar  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Dünyanın en büyük uzay hackathonu için TUA ve NASA işbirliği

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) düzenlediği Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın bu yılki paydaşlarından birinin de Türkiye Uzay Ajansı (TUA) olduğunu belirterek, "Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

02.07.2023

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, NASA tarafından 11 yıldır düzenlenen Uluslararası Uzay Uygulamaları Yarışması'nın (Space Apps Challenge) bu yılki paydaşlarından biri de TUA oldu.

Dünya ve uzayda karşılaşılan zorluklara açık kaynaklı çözümler üretmek, ortaklaşa problem çözmeyi amaçlayan etkinlikte TUA'nın yanı sıra Avrupa, Japonya, Çin, Avustralya ve Güney Afrika'dan (ESA, JAXA, CSA, ASA, SANSA) önemli uzay ajansları da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Kacır, 30 binin üstünde yarışmacının yer aldığı bu büyük organizasyonun yeni paydaşlarından birinin TUA olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye uzayda söz sahibi ülkeler arasında yer almak adına dünyanın her yerinde varlığını gösterecek. Her yıl yarışmaya katılan binlerce ekip, dünyada ve uzayda karşılaşılan zorlukları çözme konusunda işbirliği ve potansiyel gösteren projelerini sunuyor." ifadelerini kullandı.

Kacır, yarışmada, en yenilikçi ve etkili projeler arasından kazananları belirlemek için birden fazla değerlendirme yapıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu yıl, yarışma özelinde TUA aracılığıyla NASA ile işbirliğine gittik. Böylelikle bir yandan onların tecrübelerinden yararlanırken diğer yandan kendi uzay projelerimizi ve deneyimlerimizi aktarma alanları yakalamış oluyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nda iddialı hedefleri olan bir ülkeyiz. Uzay teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız."

Yarışma, uzay bilimine ve keşiflerine olan ilgiyi artırmayı teşvik ediyor

NASA Space Apps Challenge, dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olarak biliniyor. Kodlayıcılar, bilim insanları, tasarımcılar, hikaye anlatıcıları, yapımcılar, teknoloji uzmanları ve meraklı olan herkes, dünyada ve uzayda karşılaştığı zorluklarla başa çıkmak için bir araya geliyor.

Yarışma, yaratıcılığa ve eleştirel düşünceye ilham vererek dünya ve uzay bilimi ile keşiflerine olan ilgiyi artırmayı, gelecek nesil bilim insanlarının, teknoloji uzmanlarının, tasarımcıların, mühendislerin artmasını ve çeşitliliğini teşvik ediyor.

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