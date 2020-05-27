Euro
7.45
Dolar
6.78
BIST 100
105,256.30
Altın
1,701.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Bilim Teknoloji

Dinozorları yok eden asteroit Dünya'ya en ölümcül açıyla isabet etmiş

Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroitin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 27.05.2020
Dinozorları yok eden asteroit Dünya'ya en ölümcül açıyla isabet etmiş

Ankara

Dinozorlarının neslinin tükenmesine neden olan asteroitin, Dünya'ya "mümkün olan en ölümcül" açıyla isabet ettiği bildirildi.

ScienceDaily'nin haberine göre, İngiltere'de Imperial College London'da görevli bilim insanları, Chicxulub Krateri'nin oluşmasına neden olan çarpmanın, jeofizik veriyle birleştirilen 3 boyutlu simülasyon modellerini geliştirdi.

Çarpma anından Chicxulub Krateri'nin oluşmasına kadar tüm olayın yeniden canlandırıldığı simülasyonlarda, asteroitin, atmosferde iklim değişikliğine yol açan gazların miktarını azamiye çıkartacak biçimde Dünya'ya 60 derece açıyla çarptığını ortaya koydu.

Bu açıyla çarpmanın, milyarlarca ton sülfürün serbest kalarak Güneş'i kapatmasına, atmosferin 66 milyon yıl önce dinozorların ve Dünya üzerindeki yaşamın yüzde 75'inin yok olmasına yol açan biçimde soğumasına neden olabileceği belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Gareth Collins, "Dinozorlar için en kötü senaryo tam tamına gerçekleşmiş. Asteroit çarpması, atmosfere inanılmaz miktarda iklim değişiklikliğine neden olan gazları salmış, dinozorların yok olmasıyla sonuçlanan olaylar zincirini başlatmış. Bu muhtemelen en ölümcül açılardan biriyle çarpması gerçeğiyle daha da kötüleşmiş." değerlendirmesini yaptı.

Çalışmanın ayrıntıları "Nature Communications" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 120 bine yaklaştı
Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu
İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 57 bini geçti
Sağlık Bakanlığından normalleşme sürecinde 11 sektöre yönelik yeni rehber

Benzer haberler

Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Fransa'da hidroksiklorokin ilacının kullanımı durduruldu

Dinozorları yok eden asteroit Dünya'ya en ölümcül açıyla isabet etmiş

Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne başbakanlık önünde eylem yaptı

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi

İran'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 564'e yükseldi
Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro siyaseti bıraktığını açıkladı

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Abdulfettah Moro siyaseti bıraktığını açıkladı
Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı

Hindistan’da Kovid-19 vaka sayısı 150 bini aştı