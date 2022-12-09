Dijital Medya Uzmanı ve Stratejisti Gilmore: Yapay zeka silahlanma yarışı haline geldi
Dijital Medya Uzmanı ve Stratejisti Gilmore, "Bence herkes 'yapay zeka silahlanma yarışı' tabirinin acı bir şekilde farkında ve bu hepimiz için endişe verici olmalı. Yapay zeka silahlanma yarışı haline geldi." dedi.
Ankara
Dijital Medya Uzmanı ve Stratejisti Glen Gilmore, "Bence herkes 'yapay zeka silahlanma yarışı' tabirinin acı bir şekilde farkında ve bu hepimiz için endişe verici olmalı. Çünkü bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu iyi bir teknoloji olmalı. Ancak bu, yapay zeka silahlanma yarışı haline geldi." dedi.
İstanbul'da "Geleceği Şekillendirmek: Belirsizlikler, Gerçekler ve Fırsatlar" temasıyla düzenlenen TRT World Forum 2022 kapsamında "Küresel Teknolojik Üstünlük Yarışı: Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Çağında Değişen Paradigmalar" başlıklı panel gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü TRT World sunucusu Alican Ayanlar'ın yaptığı panele, Dijital Medya Uzmanı ve Stratejisti Glen Gilmore, İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu (ICANN) Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Baher Esmat ve Eski NATO Deniz Araştırmaları ve Deneyleri Merkezi asistanı Maurizio Geri konuşmacı olarak katıldı.
Burada konuşan Gilmore, yapay zekanın olumlu yönde kullanımını sıklıkla gördüklerini belirterek, artık yapay zekanın tıbbi bir durumu en iyi doktorlardan daha iyi teşhis edebildiğini vurguladı.
Yapay zekanın muazzam miktarda veri toplayarak ve bu verileri çok hızlı bir şekilde sindirerek insanlara çözümler sunduğunu kaydeden Gilmore, yapay zekanın bir sorun oluşmadan önce onu fark edebileceğini ve giderebileceğini belirtti.
Gilmore, öte yandan yapay zeka konusunda uzman insanlarla konuşulduğunda, onların da yapay zekanın nasıl çalıştığını tam olarak anlamadıklarını söylediğini belirterek, bunun endişelenilmesi gereken bir durum olduğuna işaret etti.
Yapay zekanın daha şeffaf olması gerekliliğine de vurgu yapan Gilmore, "sorumlu" ve "şeffaf" yapay zeka gibi ifadelerin eklenmesi gerektiğini belirtti.
Gilmore, "Bence herkes 'yapay zeka silahlanma yarışı' tabirinin acı bir şekilde farkında ve bu hepimiz için endişe verici olmalı. Çünkü bir teknolojiden bahsediyoruz. Bu iyi bir teknoloji olmalı. Ancak bu, yapay zeka silahlanma yarışı haline geldi." ifadesini kullandı.
"İnternete anlamlı erişim elde etmek başka bir şeydir"
ICANN Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürü Esmat da, internetin isimlendirme sistemi hakkında bilgiler paylaştı.
Esmat, "Yapay zeka, son kullanıcılar olarak çevrim içi yaptığımız her şeyin parçası olabilir. Ama ne ölçüde, ne düzeyde olacağı bence henüz net değil, ama izlediğimiz her şeyin bir parçası olacak." dedi.
Hükümetlerin ve uluslararası kuruluşların yapay zeka konusunda karşılaşacakları zorluklara göğüs germeye hazır olup olmadıklarının sorulması üzerine Esmat, ICANN gibi internet yönetişimi kuruluşlarının yıllar önce 'çok paydaşlı model' adı verilen bir modeli benimsediklerini ve teknik çalışma, politika geliştirme, internet ve teknolojilerin gelişimi ve kalkınma politikaları konularıyla ilgilendiklerini söyledi.
Esmat, internetin "harika yanlarından birinin de herkes için fırsatlar yaratması" olduğunu belirterek, "Bugün, bu küresel ağa bağlı 5 milyardan fazla kullanıcımız var. Ancak eşit fırsatlara sahipler mi? 'Anlamlı bağlanabilirlik' dediğimiz şey açısından, onlara sunabileceklerimiz konusunda daha iyisini yapabilir miyiz? İnternete erişim elde etmek bir şeydir, ancak internete anlamlı erişim elde etmek başka bir şeydir." diye konuştu.
"Bu devrim toplumu çok hızlı dönüştürebilir"
Eski NATO Deniz Araştırmaları ve Deneyleri Merkezi asistanı Geri de, teknolojinin birçok toplumun gelişmesine yardımcı olduğunu ifade etti.
Geri, teknolojik devrimin üstel olduğuna ve Sanayi Devrimi gibi önceki devrimlerin toplumu kademeli olarak dönüştürdüğüne dikkati çekerek, "Bu devrim toplumu çok hızlı dönüştürebilir." ifadesini kullandı.
Sosyal medya nedeniyle üç saniyeden fazla odaklanamadıklarını kaydeden Geri, "Sosyal medyayla demokrasilerin nasıl saldırıya uğradığını gördük. Zihinlerimizin değiştiğini gördük." değerlendirmesini yaptı.
Geri, yapay zekanın küresel güç rekabetinde de önemli bir yeri olduğuna işaret ederek, bürokrasinin ve askeri altyapının teknolojik devrimlere hızla adapte edilmesi gerektiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.