Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,775.30
BTC/USDT
29,769.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor. Fenerbahçe futbol takımında görevi sona eren teknik direktör İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü 2021 Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda veda konuşması yapıyor.
logo
Teknoloji

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı düzenlendi.

Gökhan Zobar   | 04.06.2022
Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne Gençlik Merkezi'nde yapılan sınav, dörder seans halinde 800 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Geleceğin teknoloji yıldızlarının yetiştirileceği proje için ter döken öğrenciler "e-sınav" yöntemiyle gerçekleştirilen seçme sınavında 100 dakikada 40 soruyu cevaplıyor.

Edirne Gençlik Merkezi Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri Koordinatörü Gökhan Ballıklıoğlu, AA muhabirine, atölyenin amacının geleceğin mühendislerini yetiştirmek olduğunu söyledi.

Eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirten Ballıklıoğlu, "Çocuklarımız bizlerle 2 yıl boyunca elektronik, kodlama, robotik, yapay zeka, üç boyutlu tasarım ve üretim konularıyla ilgili eğitim alacaklar. Son senede gençlerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara gönderilerek toplamda 3 senelik bir eğitim alacaklar. Gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesine önem veriyoruz." dedi.

Ballıklıoğlu sınav başvurularının 10 Haziran'a kadar devam edeceğini kaydetti.

Atölye programları ortaokul düzeyinde 4. ve 5. sınıftakilere, lise düzeyinde ise 8. 9. ve lise hazırlık sınıfı öğrencilerine hitap ediyor.

Edirne'de yazılı ve uygulama sınavını başarıyla tamamlayan 160 öğrenci 8 sınıf halinde 3 yıl boyunca ücretsiz eğitim hakkı kazanacak.

Öğrenciler neler öğreniyor

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilere ilk 2 yılda robotik ve kodlama, havacılık ve uzay teknolojileri, yapay zeka, yazılım teknolojileri, mobil uygulama, tasarım ve üretim, enerji teknolojileri, ileri robotik, elektronik programlama ve nesnelerin interneti, siber güvenlik, nanoteknoloji ve malzeme bilimi gibi proje temelli dersler verilecek.

Son bir yılda ise öğrenciler, yatkın oldukları alanlarda takımlar halinde teknoloji temelli ulusal ve uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi
Libyalı askerler, TSK'nın sınır aşan eğitimleri ile tecrübe kazanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Güney sınırlarımızdaki güvenlik hattımızın eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacağız
Tunceli'de teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı

Deneyap Türkiye Teknoloji Atölyeleri için Edirne'de öğrenci seçme sınavı yapıldı

Bakan Kasapoğlu: Bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Şanlıurfa’ya yaklaşık 670 milyon liralık gençlik ve spor yatırımı yapılacak

'Türküleri' akranlarına sevdirmek için proje geliştirdiler

'Türküleri' akranlarına sevdirmek için proje geliştirdiler
TÜBİTAK'ın etkinlikleri TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu

TÜBİTAK'ın etkinlikleri TEKNOFEST Azerbaycan'da ilgi odağı oldu
SSB Başkanı Demir: Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor

SSB Başkanı Demir: Azerbaycan ve Türkiye birbirini tamamlıyor