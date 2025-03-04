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Teknoloji

Danimarka Parlamentosunda Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Danimarka'da "güvenlik endişeleri" nedeniyle parlamentoda siyasetçilerin ve çalışanların, Çin merkezli firmanın geliştirdiği yapay zeka modeli DeepSeek'e erişimi kısıtlandı.

Zeynep Katre Oran  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Danimarka Parlamentosunda Çinli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in kullanımı yasaklandı

Ankara

Danimarka merkezli "DR"ın haberine göre, söz konusu kararla, siyasetçi ve parlamento çalışanlarının, DeepSeek uygulamasını kuruma ait cihazlar ve ağlara indirmesinin yasaklandığı duyuruldu.

Parlamentonun internet sitesinden paylaşılan açıklamada, "parlamentoya ait hassas verilerin izlenmesi riski" nedeniyle Çin merkezli uygulamaya erişim engeli getirildiği aktarıldı.

Parlamento bünyesindeki Başkanlık Divanı, 13 Şubat'ta parlamentodaki siyasetçilere ve çalışanlara, elektronik cihazlarına DeepSeek'i indirmemelerini tavsiye etmişti.

Ülkede daha önce de "güvenlik endişeleri" sebebiyle Çinli sosyal medya platformu TikTok'un kullanımı konusunda benzer uyarılarda bulunulmuştu.

DeepSeek

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Dünya çapında kısa sürede yoğun şekilde kullanılmaya başlanan yapay zeka modeli, uygulama mağazalarında ABD merkezli ChatGPT'yi de geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmuştu.

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